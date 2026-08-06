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    DXC ernennt Lisa Beaudoin zum Chief Product Officer, um das produktgetriebene Wachstum voranzutreiben

    DXC ernennt Lisa Beaudoin zum Chief Product Officer, um das produktgetriebene Wachstum voranzutreiben
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Lisa Beaudoin wurde zum Chief Product Officer ernannt und leitet eine neu vereinheitlichte Produktentwicklungsorganisation innerhalb von DXC
    • Zuletzt leitete Beaudoin die Entwicklung und Markteinführung von DXC OASIS, der KI-gestützten Orchestrierungsplattform des Unternehmens für Managed Services, die mittlerweile bei 57 Kunden im Einsatz ist
    • Die Ernennung folgt auf die kürzlich erfolgte Ernennung von Paul Taylor zum President, Dan Gray zum President, Global Infrastructure Services, und Holly Grant zum President, AI Innovation and Strategy & LabX, wodurch das Führungsteam und das Betriebsmodell von DXC weiter gestärkt werden

    ASHBURN, Virginia, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute die Ernennung von Lisa Beaudoin zum Chief Product Officer bekannt. In dieser Funktion wird Beaudoin eine neu zusammengeführte Produktentwicklungsorganisation leiten, die das gesamte Portfolio von DXC abdeckt, und dabei für Produktstrategie, Entwicklung, Lebenszyklusmanagement und Markteinführung verantwortlich sein. Ihre Ernennung spiegelt den Fokus von DXC wider, die KI-zentrierte Führungsrolle und produktgetriebene Innovation unternehmensweit auszubauen und die Bereitstellung differenzierter Angebote für Kunden zu beschleunigen. DXC hat kürzlich außerdem Paul Taylor zum President, Dan Gray zum President, Global Infrastructure Services (GIS), und Holly Grant zum President, AI Innovation and Strategy & LabX, ernannt. Sie wird mit sofortiger Wirkung an Paul Taylor, President, berichten.

    DXC Appoints Lisa Beaudoin as Chief Product Officer to Accelerate Product-Led Growth

    Beaudoin war zuvor als Vice President für Platform Innovation and Automation tätig, wo sie die Produktstrategie und die technische Entwicklung von KI-gesteuerten Unternehmensplattformen leitete. In Zusammenarbeit mit Produkt-, Entwicklungs-, Betriebs- und Kundenteams hat sie den gesamten Produktlebenszyklus überwacht – von der strategischen Positionierung und Entwicklung bis hin zur Markteinführung –, wobei ihr Schwerpunkt auf der Verbesserung der Benutzererfahrung, der betrieblichen Leistung und des messbaren Geschäftswerts für die Kunden lag.

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