Revolution Med.: Zulassung rückt näher und nächster Coup nimmt Formen an!

Revolution Medicines rückt mit seinem wichtigsten Medikamentenkandidaten einer möglichen Zulassung näher. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Zulassungsantrag für Daraxonrasib Ende Juni zur Prüfung angenommen. Der oral einzunehmende Wirkstoff richtet sich an Patienten mit vorbehandeltem, metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Eine Zulassung ist damit noch nicht garantiert. Die Annahme des Antrags zeigt jedoch, dass die Behörde die eingereichten Daten für eine vollständige Prüfung akzeptiert hat. Zusätzlichen Rückenwind liefern der Status als "Breakthrough Therapy", die Orphan-Drug-Ausweisung sowie die Aufnahme in ein beschleunigtes Prüfprogramm der FDA. Eine Zulassung könnte daher noch Ende August kommen.

Blockbuster vor Zulassung

Grundlage des Antrags ist die Phase-3-Studie RASolute 302. Darin trat Daraxonrasib gegen verschiedene etablierte Chemotherapien an. Die Untersuchung schloss Patienten mit unterschiedlichen RAS-Mutationen sowie Teilnehmer ohne nachgewiesene RAS-Veränderung ein.

Nach Angaben von Revolution Medicines erreichte die Studie sämtliche primären und wichtigen sekundären Ziele. Daraxonrasib verlängerte sowohl das Gesamtüberleben als auch die Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung. Gleichzeitig verschlechterten sich Schmerzen, allgemeiner Gesundheitszustand und Lebensqualität später als unter einer Chemotherapie. Das Sicherheitsprofil bezeichnet das Unternehmen als gut beherrschbar.

Auch in der EU kommt das Verfahren voran. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat bereits mit einer schrittweisen Prüfung der verfügbaren Daten begonnen.

Nächster Coup in Planung – nach Bauchspeiseldrüsenkrebs jetzt Lungenkrebs?

Während Daraxonrasib auf die regulatorische Zielgerade einbiegt, könnte Revolution Medicines bereits am nächsten Coup arbeiten. Elironrasib wird bei fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zusammen mit Mercks Krebsmedikament Keytruda und einer platinbasierten Chemotherapie getestet.

Die ersten Ergebnisse fallen stark aus. Von 39 behandelten Patienten sprachen 85 Prozent auf die Kombination an. Bei 97 Prozent ließ sich die Erkrankung zumindest kontrollieren. Nach sechs Monaten waren 95 Prozent der Teilnehmer noch ohne Fortschreiten des Tumors.

Die Behandlung zeigte auch bei Patienten mit einer niedrigen PD-L1-Expression Wirkung. PD-L1 ist ein Protein, mit dem Tumorzellen die Abwehrreaktion des Immunsystems abschwächen können. Keytruda blockiert diesen Schutzmechanismus. Eine hohe PD-L1-Expression kann die Chancen auf ein Ansprechen erhöhen. Sie ist jedoch keine Garantie für den Therapieerfolg.

In der kleinen Gruppe mit einer PD-L1-Expression unter einem Prozent sprachen zwei von vier Patienten an. Bei Werten zwischen einem und 49 Prozent lag die Quote bei 85 Prozent. Alle neun Teilnehmer mit einem Wert von mindestens 50 Prozent reagierten auf die Behandlung.

Erste Phase lief nicht ganz reibungslos

Das Sicherheitsprofil bezeichnet Revolution Medicines als beherrschbar. Bei 51 Prozent traten allerdings schwere therapiebedingte Nebenwirkungen auf. Dazu zählten Blutarmut, Neutropenie, Durchfall und erhöhte Leberwerte. Die beobachteten Leberprobleme bildeten sich zurück. Therapiebedingte Todesfälle gab es nicht.

Die Daten zu Elironrasib sind dennoch noch sehr früh. Die Studie umfasst lediglich 39 Patienten, besitzt keine Kontrollgruppe und weist bislang nur eine kurze Nachbeobachtung auf. Größere Untersuchungen müssen das Signal bestätigen.

Zahlen reine Nebensache

Revolution Medicines hat Mitte der Woche seine Zahlen ür das zweite Quartal veröffenlicht. Der Nettoverlust stieg auf 644,37 Millionen US-Dollar (rund 558,28 Millionen Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte das Biotechnologieunternehmen noch ein Minus von 247,79 Millionen US-Dollar (rund 214,69 Millionen Euro) ausgewiesen.

Der unverwässerte und der verwässerte Verlust je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten erhöhten sich jeweils von 1,31 US-Dollar (rund 1,13 Euro) auf 3,06 US-Dollar (rund 2,65 Euro).

Auch im gesamten ersten Halbjahr fiel der Fehlbetrag deutlich höher aus. Der Nettoverlust erreichte 1,10 Milliarden US-Dollar (rund 951,47 Millionen Euro), nachdem ein Jahr zuvor 461,20 Millionen US-Dollar (rund 399,58 Millionen Euro) angefallen waren. Der unverwässerte und der verwässerte Verlust je Aktie stiegen jeweils von 2,45 US-Dollar (rund 2,12 Euro) auf 5,37 US-Dollar (rund 4,65 Euro).

Mein Tipp: Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Die aktuellen Quartalszahlen spielen für die Investmentstory derzeit nur eine Nebenrolle. Entscheidend ist die Zulassung von Daraxonrasib und Fortschritt der Pipeline. Die Aktie honoriert diese Aussicht bereits und ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen.

Eine Zulassung von Daraxonrasib noch in diesem Monat könnte dem Kurs weiteren Schub verleihen. Gleichzeitig steht mit Elironrasib womöglich schon der nächste Blockbuster-Kandidat bereit.

Trotz des Rekordniveaus bleibt die Aktie damit eine interessante, wenn auch spekulative Beimischung für das Depot. Rücksetzer könnten Anleger gezielt für einen Einstieg oder den Ausbau einer bestehenden Position nutzen.

In der wO Börsenlounge setzen wir schon seit Ende Mai auf die Aktien von Revolution Medicines und haben schon ein Plus von fast 40 Prozent eingefahren.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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