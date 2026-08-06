AKTIE IM FOKUS
RWE ziehen etwas - US-Offshore-Vergleichsvereinbarung
- RWE-Aktien erholen sich nach frühem Dreiwochentief
- Vergleich mit US-Innenministerium treibt den Kurs
- RWE zahlt 1,22 Milliarden Dollar für den Rückzug
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RWE erholen sich am Donnerstag von ihrem früh erreichten tiefsten Stand seit Mitte Juli. Als Treiber fungierte am Nachmittag die Meldung, dass der Energiekonzern einen Vergleich mit dem US-Innenministerium zu Offshore-Windprojekten geschlossen hat. In der Spitze zog der Kurs um 2,9 Prozent auf 56,90 Euro. Im frühen Handel hatte er mit 55,18 Euro noch den tiefsten Stand seit drei Wochen erreicht. Zuletzt betrug das Plus noch 1,7 Prozent.
RWE zieht sich wegen des Widerstands der US-Regierung aus allen Windkraftprojekten vor den Küsten der Vereinigten Staaten zurück. Die nun getroffene Vereinbarung erledigt die damit verbundenen Rechtsansprüche und sieht Ausgleichszahlungen in Höhe von 1,22 Milliarden US-Dollar vor. RWE will das Geld jetzt anderweitig einsetzen - laut Mitteilung, "um wertsteigernde Projekte, die eine zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung gewährleisten, schneller voranzutreiben"./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 56,30 auf Tradegate (06. August 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,26 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 43,90 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +15,49 %/+20,82 % bedeutet.
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