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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen verlieren leicht an Wert
    • Ölpreise und Iran-Krieg prägen den Anleihemarkt
    • Neue Industrieaufträge signalisieren nur moderate Erholung
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 125,12 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,12 Prozent.

    Dem Anleihemarkt fand keine klare Richtung. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran und damit die Ölpreisentwicklung bleiben im Fokus. Während der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus steht, weist US-Präsident Donald Trump Berichte über Waffenengpässe zurück und droht Menschen, die solche Informationen verbreiten.

    Die Meldung drückte die Ölpreise nicht weiter nach unten. Allerdings waren sie bereits am Montag und Dienstag deutlich gefallen. Dies hatte die Anleihekurse beflügelt. Schließlich sanken so Inflationserwartungen und die Aussicht auf Leitzinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank.

    Die deutschen Industrieunternehmen erhielt erneut mehr Aufträge als erwartet. Allerdings wurde der Vormonatsanstieg nach unten revidiert und das Plus ging vor allem auf schwankungsanfällige Großaufträge zurück. "All das spricht erneut lediglich für eine moderate Erholung der deutschen Industrie in diesem Jahr", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer./jsl/he





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