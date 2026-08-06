Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 125,12 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,12 Prozent.

Dem Anleihemarkt fand keine klare Richtung. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran und damit die Ölpreisentwicklung bleiben im Fokus. Während der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus steht, weist US-Präsident Donald Trump Berichte über Waffenengpässe zurück und droht Menschen, die solche Informationen verbreiten.