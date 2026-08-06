DAX hält sich über 26 000 Punkten – Anleger sehen Nachholpotenzial

Vor allem die Indexschwergewichte Siemens und Deutsche Telekom standen im Fokus. Bei der Deutschen Telekom überwogen die positiven Impulse in Form des geplanten Aktienrückkaufprogramms. Und die Siemens-Aktie hatte bereits im Vorfeld der Quartalszahlen sehr viel vom jüngst aufgekommenen Konjunkturoptimismus eingepreist und litt deshalb heute unter ausgedehnten Gewinnmitnahmen. Die Rekordzahl an Aufträgen beeindruckte die Investoren nur wenig.

Zum einen trägt immer noch die Hoffnung auf eine zur Abwechslung vielleicht auch mal tragfähige Lösung des USA-Iran-Konflikts, aber zum anderen auch die in diesen Tagen zuhauf veröffentlichten Unternehmensbilanzen. Auch wenn sich die Berichtssaison als sehr heterogen präsentiert, überwiegen die positiven Grundtöne und steigern die Kauflaune der Anleger. Insgesamt aber verlief der Handel in Frankfurt heute in eher ruhigen Kursbahnen und der Verkaufsdruck aus dem Juli scheint vollständig verschwunden.

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