Pasinex startet Ausschreibung für hochgradiges Zinksulfidkonzentrat mit Germanium- und Silbergehalten und stellt ein Betriebsupdate bereit

TORONTO, ON / 6. August 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“), ein wachsendes, auf Zink spezialisiertes Bergbauunternehmen, freut sich, ein Update zur Produktion, zur Minenentwicklung und zu den Explorationsaktivitäten in seinen zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Zinkminen Pinargozu und Sarikaya in der Türkei bereitzustellen. Das Unternehmen hat zudem ein Ausschreibungsverfahren für etwa 500 metrische Trockentonnen („DMT“) (±10 %) hochgradigen (46 %) Zinksulfidmaterials aus der Mine Pinargozu eingeleitet.

Aktuelle Ausschreibung für hochgradiges Zinksulfid

Das Material wurde auf eine Korngröße von 1 mm oder weniger zerkleinert und gemahlen und wird zum Exportverkauf auf FOB-Basis (Hafen Mersin, Türkei) angeboten. Die endgültigen zahlbaren Metallmengen und die kommerziellen Bedingungen richten sich nach den Analyseergebnissen des Käufers und des Verkäufers sowie nach den Bestimmungen des endgültigen Kaufvertrags.

Pasinex prüft derzeit das Interesse internationaler Händler, Hüttenwerke und spezialisierter Verarbeitungsbetriebe, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Geschäftsbedingungen liegt, die den potenziellen Wert des im Material enthaltenen Germaniums und Silbers berücksichtigen. Pasinex ist sich bewusst, dass derzeit weltweit nur sehr wenige Hüttenwerke über die notwendigen Anlagen zur Gewinnung von hochgradigem Germanium verfügen. Kürzlich wurde jedoch bekannt gegeben, dass die kanadische Regierung dem Hüttenwerk Trail in British Columbia Finanzmittel (in Höhe von bis zu 400 Millionen CAD) zur Verfügung stellen wird, um die Aufbereitung und Gewinnung von Germanium und anderen wertvollen strategischen Metallen in naher Zukunft zu ermöglichen. Ähnliche Initiativen mit einem vergleichbaren Ziel sind auch in den USA im Gange (unter anderem das Projekt Vault). Auch Hüttenwerke im Fernen Osten prüfen den hydrometallurgischen Weg zur Gewinnung ähnlicher strategischer Metalle. Das derzeit von Pasinex in der Türkei produzierte Material stellt ein ideales Testmaterial für diese neuen Verfahren dar.

Repräsentative Zinksulfid- und Zinkoxidproben wurden unabhängigen Laboren, technischen Organisationen und potenziellen Verarbeitungsunternehmen in der Türkei, Kanada und Europa zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieser Programme werden der Germaniumgehalt, potenzielle Gewinnungsmethoden und alternative Aufbereitungswege evaluiert.

Die Zielsetzung von Pasinex ist, eine Vermarktungsstrategie zu entwickeln, die den erzielten Wert seiner Zinkverkäufe maximiert und gleichzeitig eine angemessene kommerzielle Anerkennung für das enthaltene Silber und Germanium sicherstellt, wo immer dies technisch und wirtschaftlich machbar ist.

Die endgültigen Analyseergebnisse aus dem Januar-Verkauf werden im Folgenden mit den Analyseergebnissen für die aktuelle Ausschreibungscharge verglichen:

Element Januarverkauf Endgültige Analyseergebnisse Aktuelle Ausschreibungscharge Analyse auf Trockenbasis Zink 50,15% 46,2% Germanium 272 ppm 228 ppm Silber 95,1 g/t 86,0 g/t Schwefel 26,1% 25,4%

Die endgültigen Analyseergebnisse des Januarverkaufs und die Analyseergebnisse der aktuellen Ausschreibungscharge belegen die anhaltende Fähigkeit der Mine Pinargozu, direkt versandfähiges Zinksulfidmaterial mit hohen Zinkgehalten (35–50 %) sowie außergewöhnlich wertvollen Silber- und insbesondere Germaniumgehalten zu produzieren. Germanium wird derzeit als 4N-Germanium im Preisbereich von 8 bis 10 USD pro Gramm gehandelt.

Entwicklung und Produktion der Mine Pinargozu

Die Untertageproduktions- und Entwicklungsarbeiten in Pinargozu werden fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung zusätzlicher Abbaubereiche, der Verbesserung der Produktionsstabilität und der Schaffung von Zugängen für künftige Explorationsbohrungen liegt.

Das Entwicklungsprojekt +410 im Stollen +541 wurde um insgesamt 65 Meter vorangetrieben.

Der Explorationsstollen T1 wurde um insgesamt 33 Meter vorangetrieben.

Der Explorationsaufbruchschacht im einfallenden Stollen T1 wurde um 15 Meter vorangetrieben, wobei im Liegenden bei der 10-Meter-Marke Spuren einer Mineralisierung beobachtet wurden.

Die Weiterverfolgung der Mineralisierung im Explorationsaufbruchschacht auf Sohle +556 wird fortgesetzt.

Die Produktion von Zinksulfid und Zinkkarbonat aus den bestehenden Untertageabbaubereichen wird fortgesetzt.

Das Unternehmen hat die Infrastruktur für die Gebirgssicherung unter Tage, Belüftung, Kommunikation, Beleuchtung, Wassermanagement und Notfallmaßnahmen weiter ausgebaut. Zudem wurden Verladungs- und Transportkapazitäten zwischen den türkischen Betriebsstätten des Unternehmens erweitert oder umverteilt, um die Verfügbarkeit der Ausrüstung und die Betriebssicherheit zu verbessern.

Das Unternehmen stellt weiterhin technisches und geologisches Personal sowie Untertagepersonal ein, um die Produktion, den Bergwerksausbau und die Explorationsaktivitäten zu unterstützen. Der operative Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Erschließung mehrerer Abbaugebiete, um die Produktionsstabilität zu verbessern.

Exploration und Erschließung in Sarikaya

In Sarikaya hat Pasinex seine geologischen Teams und Untertage-Teams erweitert und sein erstes untertägiges Diamantkernbohrprogramm begonnen.

Zum 31. Juli 2026 hatte die erste geplante Untertagebohrung, SUD-001, eine Tiefe von 154,5 Metern erreicht. Die Bohrungen werden fortgesetzt, um die Şafaktepe-Formation und die geologischen Faktoren zu untersuchen, die die in den bestehenden Untertageabbaustätten beobachtete Mineralisierung beeinflussen.

Die regionale und detaillierte geologische Kartierung im gesamten Konzessionsgebiet wird fortgesetzt. Das Unternehmen hat zudem mit der ersten Phase eines Bodenprobenprogramms begonnen, das 318 geplante Proben in einem Raster von 100 Metern mal 100 Metern in den Gebieten Sarikaya und Tozlu Boyun umfasst. Bis zum 31. Juli 2026 wurden insgesamt 57 Bodenproben entnommen.

Das Explorationsprogramm wird durch standardisierte Felddatenerfassung, digitale geologische und topografische Datenbanken, zertifizierte Referenzmaterialien sowie Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren unterstützt, die zur Erstellung künftiger technischer Berichte dienen sollen. Der Bau einer Bohrkerneinrichtung wurde ebenfalls begonnen, um die Kernprotokollierung, Probenahme, Fotografie und Archivierung zu unterstützen.

Ein spezialisiertes Bergbauunternehmen wurde beauftragt, die Sanierungs- und Gebirgssicherungsarbeiten unter Tage fortzusetzen und die Untertageerschließung in Richtung zweier weiterer Untertagebohrstandorte voranzutreiben.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und soziale Leistung

Pasinex stellt Gesundheit, Sicherheit und Umweltverantwortung weiterhin in den Mittelpunkt seiner Betriebs- und Explorationsaktivitäten. Die jüngsten wöchentlichen Betriebsberichte verzeichneten weder in Pinargozu noch in Sarikaya Unfälle mit Ausfallzeiten noch schwerwiegende Vorfälle in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt.

Im Juli 2026 inspizierte die Provinzdirektion für Umwelt die Abwasseraufbereitungsanlage und die Abfallentsorgungsanlagen, wobei keine Beanstandungen gemeldet wurden. Die Untertageaktivitäten werden weiterhin regelmäßig überwacht und in Übereinstimmung mit den geltenden Arbeitsschutzvorschriften durchgeführt.

Das Unternehmen pflegt zudem weiterhin positive Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und Stakeholdern. Die gesellschaftliche Akzeptanz des Unternehmens bleibt durch kontinuierlichen Dialog und verantwortungsvolle Betriebspraktiken weiterhin hoch.

Operative Prioritäten

Zu den wichtigsten operativen Prioritäten und Entwicklungsschwerpunkten des Unternehmens gehören:

Fortsetzung der Explorationsaktivitäten unter und über Tage zur Unterstützung der kurz- und langfristigen Produktionsplanung;

Vorantreiben der horizontalen Erschließungsarbeiten, der geneigten Zugangsstollen, der Blindschächte sowie der Bohrstandorte zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsbereiche;

Fortsetzung der Rekrutierung von Personal in den Bereichen Geologie, Ingenieurwesen und Produktion, das das Engagement des Unternehmens in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit teilt.

Kommentar des Managements

Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, äußert sich dazu folgendermaßen:

„Mit dem vollständigen Besitz von Pinargozu und Sarikaya hat Pasinex eine Betriebs- und Explorationsplattform rund um zwei hochgradige (30–50 %) Zinklagerstätten mit erheblichem Potenzial in Streichrichtung und in der Tiefe geschaffen.“

„Unsere jüngsten Arbeiten konzentrierten sich darauf, das Personal, die Sicherheitssysteme, die Ausrüstung und die Untertageentwicklung so einzurichten, dass eine zuverlässigere Produktion und eine nachhaltige Exploration gewährleistet sind. In Pinargozu treiben wir neue Entwicklungsstrecken und Explorationsaufbruchschächte voran, während wir die Produktion fortsetzen. In Sarikaya hat unser geologisches Team umfangreiche Kartierungen und Probenahmen abgeschlossen, und unser erstes untertägiges Diamantkernbohrprogramm ist im Gange.“

„Der bei unserem Verkauf im Januar erzielte Endgehalt sowie die Analyseergebnisse der aktuellen Ausschreibungscharge belegen weiterhin die Qualität des Materials aus Pinargozu. Das Vorkommen von Germanium und Silber stellt eine zusätzliche Chance dar, und wir arbeiten mit Laboren, Verarbeitungsbetrieben und kommerziellen Partnern zusammen, um zu ermitteln, wie sich dieser Wert am besten gewinnen und monetarisieren lässt.“

„Unsere Prioritäten bleiben eine disziplinierte Minenentwicklung, eine sichere und zuverlässige Produktion, eine Ausweitung der Exploration sowie eine stärkere Vermarktungsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, den Wert jeder produzierten Tonne zu maximieren.“

Ausführlichere Informationen, der Jahresabschluss, der Lagebericht (MD&A) sowie zugehörige Bescheinigungen sind auf SEDAR+ und www.pasinex.com verfügbar.

Qualifizierte Person

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und Chartered Engineer, ist die qualifizierte Person gemäß NI 43-101 für alle Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen über das Projekt Gunman. Herr Challis hat diese Pressemitteilung geprüft und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt. Herr Challis ist Direktor des Unternehmens und Vorsitzender von Pasinex Arama.

Warnhinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht erstellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß den vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellten und vom CIM Council angenommenen „Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines“ enthält. Die Verfahren zur Klassifizierung der gemeldeten Mineralressourcen wurden im Rahmen der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators durchgeführt. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu verfassen. Pasinex hat bei seinem aktuellen Bohrprogramm keine anerkannten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren befolgt und für seine Untersuchungsanalysen kein unabhängiges Drittlabor beauftragt. Pasinex verwendet tragbare Röntgenfluoreszenzanalysatoren (XRF) des Modells Niton XLT3 zur Kontrolle des Zinkgehalts und für interne Entscheidungsfindungen. Die Kalibrierung der XRF-Analysegeräte wird jährlich an den registrierten Niton-Standorten durchgeführt. Für alle Verkäufe werden unabhängige Laboruntersuchungen durchgeführt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.Ş. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargözü (35-50%) in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoffbroker an Zinkschmelzen und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarıkaya Group IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Pasinex besitzt außerdem eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt (14-24%) in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradiges Material zu explorieren und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

„Ian D. Atacan“

Ian D. Atacan

Direktor und CFO

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

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Die Pasinex Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 0,050EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.

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