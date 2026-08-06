Wall Street legt zu, DAX steigt nach Zahlen von Telekom, Henkel

Obwohl der Nasdaq schwächer in den Handel gestartet war, verhalfen ihm deutliche Kursgewinne im Halbleitersektor ins Plus: Die Papiere von Broadcom stiegen um fast 2 Prozent, Marvell Technology kletterte um 3 Prozent, Nvidia notierte im grünen Bereich und der VanEck Semiconductor ETF (SMH) als Messgrößte für den Halbleitersektor legte um knapp 2 Prozent zu. Demgegenüber standen jedoch starke Kursverluste bei einzelnen Titeln: Sandisk brach nach enttäuschenden Zahlen für das vierte Geschäftsquartal um 13 Prozent ein, AppLovin sackte nach gemischten Ergebnissen um 16 Prozent ab und Western Digital verlor aufgrund eines schwachen Ausblicks 18 Prozent, obwohl die Zahlen des abgelaufenen Quartals die Erwartungen übertroffen hatten.

An den US-Börsen zeigt sich am Donnerstag (Stand 16:45 Uhr) kein einheitliches Bild. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 verzeichneten Kursgewinne, während Anleger die Entwicklungen im Nahen Osten im Blick behielten, wo ein Abkommen zur Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus bevorsteht. Gleichzeitig verarbeitete die Wall Street eine Flut neuer Unternehmenszahlen. Der breite S&P 500 legte um 0,2 Prozent zu, während der Nasdaq Composite um 0,4 Prozent stieg; der Dow Jones Industrial Average büßte hingegen 0,2 Prozent ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!

DAX und Europa

Der deutsche Leitindex präsentiert sich auch in robuster Verfassung. Im späten Handel gewinnt das deutsche Kursbarometer 0,3 Prozent auf etwa 26.202 Punkte. Der paneuropäische Stoxx 600 zieht um 0,4 Prozent an. Größte DAX-Gewinner sind die Deutsche Telekom, Henkel und Zalando, größte Verlierer sind Rheinmetall, Scout24 und Siemens.

Gewinner

Die Deutsche Telekom setzt ihren Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026 fort, steigerte den Umsatz auf rund 29,9 Milliarden Euro und übertraf beim bereinigten EBITDA AL mit 11,8 Milliarden Euro die Markterwartungen. Aufgrund der starken Entwicklung bei der Tochter T-Mobile US hob der Bonner Konzern seine Jahresprognose für den Free Cashflow AL leicht auf rund 20,0 Milliarden Euro an. Die Aktie klettert an der DAX-Spitze um 6,6 Prozent

setzt ihren Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026 fort, steigerte den Umsatz auf rund 29,9 Milliarden Euro und übertraf beim bereinigten EBITDA AL mit 11,8 Milliarden Euro die Markterwartungen. Aufgrund der starken Entwicklung bei der Tochter T-Mobile US hob der Bonner Konzern seine Jahresprognose für den Free Cashflow AL leicht auf rund 20,0 Milliarden Euro an. Die Aktie klettert an der DAX-Spitze um 6,6 Prozent Henkel : Nach einem starken zweiten Quartal mit einem organischen Umsatzplus von 4,7 Prozent hebt der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern seine Jahresumsatzprognose auf 1,5 bis 3,5 Prozent an. Im ersten Halbjahr übertraf Henkel mit einem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von 1,62 Milliarden Euro die Markterwartungen, getrieben vor allem durch das profitable Klebstoffgeschäft. Die Titel verteuern sich um 4,4 Prozent.

: Nach einem starken zweiten Quartal mit einem organischen Umsatzplus von 4,7 Prozent hebt der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern seine Jahresumsatzprognose auf 1,5 bis 3,5 Prozent an. Im ersten Halbjahr übertraf mit einem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von 1,62 Milliarden Euro die Markterwartungen, getrieben vor allem durch das profitable Klebstoffgeschäft. Die Titel verteuern sich um 4,4 Prozent. Renk : Der Getriebehersteller profitierte im ersten Halbjahr von einer rekordhohen Nachfrage im Verteidigungsgeschäft und steigerte seinen Umsatz leicht auf 637 Millionen Euro bei einem Ergebnissprung (bereinigtes EBIT) von 10 Prozent auf 98 Millionen Euro. Angesichts eines Auftragseingangs von knapp 1,2 Milliarden Euro bestätigte der MDax-Konzern seine Jahresziele und peilt beim operativen Ergebnis die obere Hälfte der Prognosespanne an. Die Aktie steigt um 1,5 Prozent.

: Der Getriebehersteller profitierte im ersten Halbjahr von einer rekordhohen Nachfrage im Verteidigungsgeschäft und steigerte seinen Umsatz leicht auf 637 Millionen Euro bei einem Ergebnissprung (bereinigtes EBIT) von 10 Prozent auf 98 Millionen Euro. Angesichts eines Auftragseingangs von knapp 1,2 Milliarden Euro bestätigte der MDax-Konzern seine Jahresziele und peilt beim operativen Ergebnis die obere Hälfte der Prognosespanne an. Die Aktie steigt um 1,5 Prozent. Nach einem unerwartet starken zweiten Quartal mit einem Umsatzplus von 3,4 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro hebt der DAX-Konzern Merck KGaA seine Jahresziele für 2026 erneut an. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem die Erholung der Laborsparte, die hohe Nachfrage nach KI-Halbleitermaterialien sowie ein optimierter Ausblick für das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad. Die Aktie pendelt minimal über der Nulllinie.

Verlierer

Rohstoffe: Öl und Gold

An den Rohstoffmärkten erholten sich die Ölpreise etwas. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 76,70 US-Dollar, während es für Brent-Öl um 2,4 Prozent auf 81,30 US-Dollar aufwärts ging.

Der Goldpreis bemüht sich derweil aus seiner monatelangen Seitwärtsspanne auszubrechen und notiert 0,5 Prozent höher bei 4.325 US-Dollar je Unze.

Devisen: EUR/USD, Yen

Am Devisenmarkt gibt es wenig Bewegung. Das Währungspaar EUR/USD verharrt nahezu unverändert in einer engen Handelsspanne um die Marke von 1,1540 US-Dollar. Der Yen verliert aktuell 0,3 Prozent auf 158,20 Yen je US-Dollar.

Bitcoin

Der Kryptomarkt präsentiert sich am Donnerstag weiterhin konsolidiert. Die Notierung von Bitcoin bewegt sich stabil oberhalb der Marke von 64.000 US-Dollar und notiert bei rund 64.740 US-Dollar weniger als 0,2 Prozent schwächer. Das weiterhin freundliche Grundklima an den weltweiten Aktienmärkten liefert dem Kryptosektor Stütze, wenngleich Anleger im Vorfeld der bevorstehenden Makrodaten von großen Positionierungen vorerst absehen.

Asiatische Märkte

An den asiatischen Handelsplätzen überwog am Donnerstag die Vorsicht. Verluste bei einzelnen US-Tech-Werten sorgten für trübe Stimmung bei asiatischen Chip-Herstellern. Der südkoreanische Kospi büßte 4,6 Prozent ein, wobei es für Samsung um 6,3 Prozent abwärts ging und für SK Hynix um 10,4 Prozent. In Tokio verlor der Nikkei 225 Index 0,9 Prozent und der Hang Seng sank in Hongkong um 1,7 Prozent.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!