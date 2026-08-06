Motorenbauer Deutz legt weiter zu - Aktie legt deutlich zu

Die im MDax notierte Aktie legte am Nachmittag nach einem nahezu unbewegten Verlauf zuvor um gut drei Prozent zu. Der Kurs hat in diesem Jahr um knapp 19 Prozent zugelegt, auf Sicht von zwölf Monaten wegen der Fantasie um die Rüstungsgeschäfte gar um fast ein Drittel. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei 1,5 Milliarden Euro.

KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal sein Wachstum beschleunigt. Der Umsatz wuchs schneller als noch zu Jahresbeginn und der Auftragseingang legte ebenfalls zu, wenn auch nicht so rasant wie im ersten Quartal. Vorstandschef Sebastian Schulte bestätigte am Donnerstag die Jahresprognose der Kölner und stellte in Aussicht, die Ziele für 2030 wegen der milliardenschweren Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG "deutlich früher" zu erreichen. Die Zahlen zum operativen Geschäft trafen in etwa die Erwartungen von Analysten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analyst Stefan Augustin von Warburg Research sah die Resultate ohne wesentliche Überraschungen, die Aufträge seien aber etwas enttäuschend ausgefallen.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 585 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Auftragseingang wuchs um fast 15 Prozent auf 560 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um knapp 41 Prozent auf 42,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich sorgten Sondereffekte jedoch für einen Rückgang des Nettogewinns um ein Drittel auf 11,7 Millionen Euro.

Die Ziele für 2030 - ein Umsatz von 4 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von 10 Prozent - sollen durch die milliardenschwere Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG nun "deutlich früher" erreicht werden, sagte Vorstandschef Schulte laut Mitteilung. Zur Bekanntgabe der Übernahme war lediglich von "früher" die Rede gewesen.

Deutz hatte vor einigen Wochen eine Vereinbarung zur Übernahme des Rüstungskonzerns FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH aus Schleswig-Holstein geschlossen. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro. Er soll teilweise in Aktien bezahlt werden. Diese Eigenkapitalkomponente von derzeit rund 600 Millionen Euro wird durch die Ausgabe neuer Deutz-Aktien an die Verkäuferfamilien geleistet.

Die bisherige Eigentümerfamilie der FFG soll künftig 29,9 Prozent der Deutz-Anteile halten. Für die Transaktion steht noch die Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. August aus, außerdem fehlt noch die Zustimmung von Kartellbehörden. Die Übernahme soll Ende 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen sein. Zu den rund 6.000 Deutz-Beschäftigten kämen 1.100 Beschäftigte der FFG hinzu.

"FFG soll künftig den Kern unseres Defense-Geschäfts bilden, wobei alle Geschäftsbereiche von Synergien und neuen Marktzugängen profitieren können", sagte Schulte. "Durch die Übernahme erhöhen wir einmal mehr unsere Resilienz und steigen umsatz- und ergebnisseitig in eine ganz neue Liga auf." FFG allein solle im kommenden Jahr einen Umsatz von über einer Milliarde Euro erzielen bei einer operativen Marge von über 20 Prozent.

Deutz selbst hat sich für dieses Jahr weiter einen Erlös von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro vorgenommen und will damit eine bereinigte operative Marge (Ebit) von 6,5 bis 8,0 Prozent erwirtschaften./men/niw/jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 10,15 auf Tradegate (06. August 2026, 17:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +10,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %. Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +5,47 %/+24,64 % bedeutet.





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