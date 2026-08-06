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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 06.08.2026- 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr Industrieaufträge, doch Niedrigwasser belastet
    • Hormus-Abkommen naht, Trump bestreitet Engpässe
    • Einzelhandel schwächer, Azubi-Übernahmen sinken weiter
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 06.08.2026- 17.00 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROUNDUP: Industrie erhält mehr Aufträge - aber Rheinpegel wird Risiko

    WIESBADEN - Die kriselnde deutsche Industrie hat im Juni überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Doch das Niedrigwasser im Rhein wird nach Einschätzung von Ökonomen zum Konjunkturrisiko.

    GESAMT-ROUNDUP: Warten auf Vereinbarung zu Straße von Hormus

    TEHERAN/MASKAT/WASHINGTON - Während der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus steht, weist US-Präsident Donald Trump Berichte über Waffenengpässe zurück und droht Menschen, die solche Informationen verbreiten.

    USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben knapp unter 200.000

    WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jüngst weniger stark gestiegen als erwartet. Sie legten in der vergangenen Woche um 1.000 auf 199.000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 205.000 Anträgen gerechnet. Damit liegt die Zahl drei Wochen in Folge unter der Marke von 200.000.

    ROUNDUP/19 Prozent auf alles?: Ifo-Chef für höhere Mehrwertsteuer

    BERLIN - Teurere Lebensmittel - und dafür eine Gutschrift vom Staat für Menschen mit geringen Einkommen? Das schlägt ein führender deutscher Ökonom zur Entlastung der Staatskasse vor. Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, spricht sich für eine Abschaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von sieben Prozent aus. Stattdessen sollten alle Waren einheitlich mit 19 Prozent besteuert werden.

    Eurozone: Umsätze im Einzelhandel unerwartet gefallen

    LUXEMBURG - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Juni unerwartet gefallen. Die Erlöse fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

    ROUNDUP: Trump-Regierung plant Millionenhilfe für Kampf gegen Ebola

    WASHINGTON - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump stellt zusätzliche Millionenhilfe für die Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Afrika in Aussicht. Weitere 242 Millionen US-Dollar (etwa 209 Millionen Euro) sollen für Sofortmaßnahmen, Vorsorge in der Region und humanitäre Hilfe im Kontext des Virus-Ausbruchs bereitgestellt werden, wie das US-Außenministerium mitteilte. Dazu liefen Gespräche mit dem US-Parlament.

    Folge der Wirtschaftsflaute: Übernahmequote bei Azubis sinkt

    NÜRNBERG - Angesichts jahrelanger Konjunkturflaute ist die Übernahmequote von Lehrlingen nach der Ausbildung in Betrieben gesunken. 2025 seien nur noch 75 Prozent aller Auszubildenden nach erfolgreicher Berufsausbildung übernommen worden, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg mit. Ein Jahr vorher gab es mit 79 Prozent noch ein Rekordhoch.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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