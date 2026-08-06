Atlas Salt stärkt Führung: Mark Stewart wird CFO, Robert Booth COO
Atlas Salt stellt sein Führungsteam neu auf: Erfahrene Branchenexperten übernehmen Schlüsselrollen, um das Great Atlantic Salt Project gezielt in die Produktion zu führen.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Mit Wirkung zum 4. August 2026 wurde Mark Stewart, CPA, CA, zum Chief Financial Officer und Corporate Secretary von Atlas Salt ernannt.
- Robert Booth, P.Eng., PMP, wurde zum Chief Operating Officer befördert und übernimmt die Verantwortung für Engineering, Projektentwicklung, Bauplanung, Betriebsbereitschaft und Standortbetrieb.
- Andrew Smith, P.Eng., ICD.D, wurde zum Director of Project Strategy and Execution befördert; er verantwortet weiterhin Strategie, Umsetzungsplanung, bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie zunehmend Marketing und Vertrieb.
- Mark Stewart verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich börsennotierter Bergbau- und Industrieunternehmen, unter anderem bei Teck Resources, Yamana Gold und Barrick Gold.
- Die Personalentscheidungen sollen die Weiterentwicklung des Great Atlantic Salt Projects bis zur Produktionsaufnahme stärken und Atlas Salt beim Wachstum sowie bei der Umsetzung seiner Salzvermarktungsstrategie unterstützen.
- Zur Vergütung wurden 250.000 Restricted Share Units und 750.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 1,39 US-Dollar je Aktie gewährt; die Zuteilungen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte