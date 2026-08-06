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    Atlas Salt stärkt Führung: Mark Stewart wird CFO, Robert Booth COO

    Atlas Salt stellt sein Führungsteam neu auf: Erfahrene Branchenexperten übernehmen Schlüsselrollen, um das Great Atlantic Salt Project gezielt in die Produktion zu führen.

    Atlas Salt stärkt Führung: Mark Stewart wird CFO, Robert Booth COO
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Mit Wirkung zum 4. August 2026 wurde Mark Stewart, CPA, CA, zum Chief Financial Officer und Corporate Secretary von Atlas Salt ernannt.
    • Robert Booth, P.Eng., PMP, wurde zum Chief Operating Officer befördert und übernimmt die Verantwortung für Engineering, Projektentwicklung, Bauplanung, Betriebsbereitschaft und Standortbetrieb.
    • Andrew Smith, P.Eng., ICD.D, wurde zum Director of Project Strategy and Execution befördert; er verantwortet weiterhin Strategie, Umsetzungsplanung, bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie zunehmend Marketing und Vertrieb.
    • Mark Stewart verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich börsennotierter Bergbau- und Industrieunternehmen, unter anderem bei Teck Resources, Yamana Gold und Barrick Gold.
    • Die Personalentscheidungen sollen die Weiterentwicklung des Great Atlantic Salt Projects bis zur Produktionsaufnahme stärken und Atlas Salt beim Wachstum sowie bei der Umsetzung seiner Salzvermarktungsstrategie unterstützen.
    • Zur Vergütung wurden 250.000 Restricted Share Units und 750.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 1,39 US-Dollar je Aktie gewährt; die Zuteilungen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.



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