Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.254,52USD pro Feinunze und notiert damit +0,17 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 61,37USD und damit -1,06 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 81,51USD und verzeichnet ein Plus von +2,61 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 76,86USD und verzeichnet ein Plus von +2,40 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.385,50 USD +1,28 % Platin 1.746,00 USD +0,23 % Kupfer London Rolling 14.109,15 USD +0,04 % Aluminium 3.244,64 PKT +0,41 % Erdgas 2,644 USD -0,34 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +2,61 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.08.26, 17:29 Uhr.