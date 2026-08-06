Amazon – warum wir kaufen

Der Kurssprung zeigt, wie sich die Rotation an der Börse verändert. Kapital fließt weiterhin in defensive Gewinner wie Coca-Cola. Bei Big Tech wird jedoch schärfer unterschieden: Belohnt werden Unternehmen, die aus ihren hohen KI-Investitionen bereits messbares Wachstum erzeugen. Amazon hat genau das geliefert.

Amazon ist zurück. Die Aktie sprang am Freitag um rund 15 Prozent nach oben und verzeichnete damit ihren stärksten Handelstag seit 2012.

AWS beschleunigt kräftig

Im zweiten Quartal steigerte Amazon den Umsatz um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis wuchs um 43 Prozent auf 27,5 Milliarden Dollar. Besonders stark entwickelte sich die Cloudsparte AWS: Der Umsatz legte um 37 Prozent zu – das höchste Wachstum seit 18 Quartalen.

Damit liefert Amazon eine Antwort auf die entscheidende Frage des Marktes: Wann zahlen sich die enormen Investitionen in KI, Chips und Rechenzentren aus? Bei AWS wird die Monetarisierung inzwischen sichtbar. Das unterscheidet Amazon von Technologiekonzernen, deren steigende Ausgaben noch keine vergleichbaren Erträge bringen.

Unser Amazon-Optionsschein liegt 39,7 Prozent vorne

Wir haben den Amazon-Optionsschein am 22. Juli zu 3,40 Euro in unser Markenwertportfolio aufgenommen. Der aktuelle Kurs von 4,75 Euro entspricht einem Gewinn von 39,7 Prozent. Eine frühere Amazon-Position hatten wir bereits mit 19,2 Prozent Gewinn verkauft.

Amazon ergänzt damit die defensiven Gewinner unseres Portfolios. Der Coca-Cola-Optionsschein liegt bei plus 267,4 Prozent, Monster bei plus 187,1 Prozent. Die Rotation verläuft nicht mehr pauschal zwischen defensiven Aktien und Technologie. Sie bevorzugt starke Marken mit Preissetzungsmacht – und Big-Tech-Konzerne, die ihre KI-Investitionen in Wachstum verwandeln.

Seit Januar 2023 ist unser Portfoliowert von 10.000 Euro auf 19.203,50 Euro gestiegen. Das entspricht plus 92,0 Prozent.

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