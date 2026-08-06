🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    249 Aufrufe 249 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon – warum wir kaufen

    Amazon ist zurück. Die Aktie sprang am Freitag um rund 15 Prozent nach oben und verzeichnete damit ihren stärksten Handelstag seit 2012.

    Der Kurssprung zeigt, wie sich die Rotation an der Börse verändert. Kapital fließt weiterhin in defensive Gewinner wie Coca-Cola. Bei Big Tech wird jedoch schärfer unterschieden: Belohnt werden Unternehmen, die aus ihren hohen KI-Investitionen bereits messbares Wachstum erzeugen. Amazon hat genau das geliefert.

    AWS beschleunigt kräftig

    Im zweiten Quartal steigerte Amazon den Umsatz um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis wuchs um 43 Prozent auf 27,5 Milliarden Dollar. Besonders stark entwickelte sich die Cloudsparte AWS: Der Umsatz legte um 37 Prozent zu – das höchste Wachstum seit 18 Quartalen.

    Damit liefert Amazon eine Antwort auf die entscheidende Frage des Marktes: Wann zahlen sich die enormen Investitionen in KI, Chips und Rechenzentren aus? Bei AWS wird die Monetarisierung inzwischen sichtbar. Das unterscheidet Amazon von Technologiekonzernen, deren steigende Ausgaben noch keine vergleichbaren Erträge bringen.

    Unser Amazon-Optionsschein liegt 39,7 Prozent vorne

    Wir haben den Amazon-Optionsschein am 22. Juli zu 3,40 Euro in unser Markenwertportfolio aufgenommen. Der aktuelle Kurs von 4,75 Euro entspricht einem Gewinn von 39,7 Prozent. Eine frühere Amazon-Position hatten wir bereits mit 19,2 Prozent Gewinn verkauft.

    Amazon ergänzt damit die defensiven Gewinner unseres Portfolios. Der Coca-Cola-Optionsschein liegt bei plus 267,4 Prozent, Monster bei plus 187,1 Prozent. Die Rotation verläuft nicht mehr pauschal zwischen defensiven Aktien und Technologie. Sie bevorzugt starke Marken mit Preissetzungsmacht – und Big-Tech-Konzerne, die ihre KI-Investitionen in Wachstum verwandeln.

    Seit Januar 2023 ist unser Portfoliowert von 10.000 Euro auf 19.203,50 Euro gestiegen. Das entspricht plus 92,0 Prozent.

    Begleiten Sie die Rotation mit uns

    Abonnenten unseres Börsendienstes erhalten Basiswert, WKN, Einstieg, Positionsgröße sowie unsere Kauf- und Verkaufssignale. So erfahren Sie, welche Marken von der Rotation profitieren könnten und wo sich neue Chancen bei Big Tech entwickeln.

    Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. 

    Zum Börsendienst – Investing
    Unser kompaktes Angebot für Einsteiger – Markenstärke

    Lernen Sie uns kennen:

    Daniel bei NTV

    Nicolas bei NTV

     






    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Amazon – warum wir kaufen Amazon ist zurück. Die Aktie sprang am Freitag um rund 15 Prozent nach oben und verzeichnete damit ihren stärksten Handelstag seit 2012. Der Kurssprung zeigt, wie sich die Rotation an der Börse verändert. Kapital fließt weiterhin in defensive …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     