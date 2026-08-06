Micron, Meta, Alphabet – Die Rechnung kommt später

Wenn Investieren besonders viel Spaß macht, folgt irgendwann die Rechnung. Genau darum geht es in Folge 36 von „Börse aufs Ohr“. Der S&P500 wirkt zwar noch stabil, doch unter der Oberfläche läuft bereits eine stille Korrektur. Highflyer aus dem Halbleiter- und KI-Sektor haben an Schwung verloren, während das Kapital zwischen Branchen und Einzeltiteln rotiert. Fundamental bleibt der KI-Zyklus intakt – hohe Erwartungen, gestiegene Realzinsen und ambitionierte Bewertungen machen den Markt jedoch anfälliger für Enttäuschungen.

Auch charttechnisch fehlt den Leitindizes derzeit ein klares Signal. Interessanter sind ausgewählte Banken, Versicherer und Softwarewerte. SAP rückt nach der deutlichen Korrektur wieder in den Fokus: Cloud-Wachstum, der KI-Assistent Joule und steigende Margen liefern Argumente, der Chart muss die Bodenbildung aber noch bestätigen. Dazu passt das Bild der gettex-Risk-Indikatoren. Europa hat sich verbessert, erreicht bislang jedoch noch kein belastbares Risk-on-Niveau; die USA sind etwas weiter. Hier reinhören und abonnieren…

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