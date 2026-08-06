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    Micron, Meta, Alphabet – Die Rechnung kommt später

    Wenn Investieren besonders viel Spaß macht, folgt irgendwann die Rechnung. Genau darum geht es in Folge 36 von „Börse aufs Ohr“.  Der S&P500 wirkt zwar noch stabil, doch unter der Oberfläche läuft bereits eine stille Korrektur. Highflyer aus dem Halbleiter- und KI-Sektor haben an Schwung verloren, während das Kapital zwischen Branchen und Einzeltiteln rotiert. Fundamental bleibt der KI-Zyklus intakt – hohe Erwartungen, gestiegene Realzinsen und ambitionierte Bewertungen machen den Markt jedoch anfälliger für Enttäuschungen.

    Auch charttechnisch fehlt den Leitindizes derzeit ein klares Signal. Interessanter sind ausgewählte Banken, Versicherer und Softwarewerte. SAP rückt nach der deutlichen Korrektur wieder in den Fokus: Cloud-Wachstum, der KI-Assistent Joule und steigende Margen liefern Argumente, der Chart muss die Bodenbildung aber noch bestätigen. Dazu passt das Bild der gettex-Risk-Indikatoren. Europa hat sich verbessert, erreicht bislang jedoch noch kein belastbares Risk-on-Niveau; die USA sind etwas weiter. Hier reinhören und abonnieren… 





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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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