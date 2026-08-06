ROUNDUP
Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Aktie im Minus
- Rational steigert Ebit dank US-Zollrückzahlungen
- Umsatz wächst um vier Prozent auf 324 Millionen
- Prognose für 2026 und operative Marge bestätigt
LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenhersteller Rational hat im zweiten Quartal überraschend stark von zurückerstatteten Zöllen der USA profitiert. Während der Umsatz im Jahresvergleich nur um vier Prozent auf knapp 324 Millionen Euro stieg, sprang der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 16 Prozent auf 94 Millionen Euro nach oben. Vorstandschef Peter Stadelmann sieht das Unternehmen dank eines gestiegenen Auftragsbestands auf gutem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum im zweiten Halbjahr und bestätigte seine Ziele für 2026.
Dank der Rückzahlung der Zölle sprang die operative Marge im zweiten Quartal von 26,1 auf 29 Prozent, wie Rational am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auch der Überschuss legte stärker zu als gedacht, nämlich um 15 Prozent auf 73 Millionen Euro.
"Die Zollrückerstattung wirkt sich in diesem Jahr positiv auf unsere Ergebnisentwicklung aus und schafft zusätzlichen Spielraum, um die derzeitigen Belastungen aus höheren Material-, Logistik- und Zollkosten abzufedern", sagte Finanzchef Jörg Walter.
Für das Gesamtjahr rechnet das Management jedoch weiter mit einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent. In den ersten sechs Monaten lag sie mit 26,5 Prozent oberhalb dieser Spanne.
Die im MDax notierte Rational-Aktie verlor bis kurz vor Xetra-Handelsende drei Prozent auf 663 Euro. Das Papier tritt im bisherigen Jahresverlauf auf der Stelle, nachdem es im Februar noch bis auf 776,50 Euro geklettert war. Noch schlechter sieht es mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre aus.
Seit August 2021 sackte der Börsenwert um etwas mehr als ein Viertel auf 7,5 Milliarden Euro ab. Die Mehrheit der Anteile liegt in den Händen der Gründerfamilie oder ihr nahestehender Personen./stw/he/zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 661 auf Tradegate (06. August 2026, 17:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um -3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,60 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 852,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 680,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00EUR was eine Bandbreite von +1,80 %/+57,19 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Rational - 701080 - DE0007010803
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Hallo zusammen,
das Geschäftsmodell und die starke Marktstellung von Rational dürften hier im Thread hinreichend bekannt sein. Ein Blick auf die fundamentale Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen operativ nach wie vor sehr solide aufgestellt ist.
Interessant ist aktuell jedoch die Bewertung infolge der jüngsten Kursschwäche. Auf Sicht von einem sowie fünf Jahren notiert die Aktie mit rund 9 % im Minus. Durch diesen Rücksetzer ist die Dividendenrendite – unter Berücksichtigung der für Rational üblichen Sonderausschüttungen – inzwischen auf über 3 % gestiegen (aktuell 3,07 % zum Stand 03.06.26). Für diesen Qualitätswert ist das historisch ein eher seltenes Niveau.
Die wesentlichen Kennzahlen Überblick:
- Dividendenwachstum: Das Dividendenwachstum über 10 Jahre (CAGR) liegt bei konstanten 8,5 % p.a.
- Kontinuität: Seit 5 Jahren gab es keine Kürzung, die Ausschüttung wurde in diesem Zeitraum gesteigert.
- FCF-Payout: Die Payout-Quote bezogen auf den Free Cashflow (FCF) beträgt 90,3 %. Das ist zwar hoch, spiegelt aber das kapitaleffiziente Modell und die wiederkehrenden Erlöse aus dem Service- und Chemiegeschäft (Reinigungstabs) wider.
Die Gründe für die zögerliche Kursentwicklung sind durchaus nachvollziehbar. Die Gastronomiebranche bleibt zyklisch, und im reifen Kernsegment der Kombidämpfer rückt das Thema Marktsättigung in den etablierten Märkten näher. Zukünftiges Wachstum muss daher verstärkt über die iVario-Reihe, Neuentwicklungen wie den iHexagon oder die weitere internationale Expansion realisiert werden.
Für langfristig orientierte Dividendeninvestoren könnte das aktuelle Bewertungsniveau dennoch einen Blick wert sein.
Wie schätzt ihr die Situation momentan ein? Reicht euch der Rücksetzer für einen Einstieg bzw. Nachkauf, oder seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis angesichts der Wachstumsrisiken weiterhin kritisch?