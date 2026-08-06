Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Aktie im Minus

Dank der Rückzahlung der Zölle sprang die operative Marge im zweiten Quartal von 26,1 auf 29 Prozent, wie Rational am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auch der Überschuss legte stärker zu als gedacht, nämlich um 15 Prozent auf 73 Millionen Euro.

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenhersteller Rational hat im zweiten Quartal überraschend stark von zurückerstatteten Zöllen der USA profitiert. Während der Umsatz im Jahresvergleich nur um vier Prozent auf knapp 324 Millionen Euro stieg, sprang der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 16 Prozent auf 94 Millionen Euro nach oben. Vorstandschef Peter Stadelmann sieht das Unternehmen dank eines gestiegenen Auftragsbestands auf gutem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum im zweiten Halbjahr und bestätigte seine Ziele für 2026.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Die Zollrückerstattung wirkt sich in diesem Jahr positiv auf unsere Ergebnisentwicklung aus und schafft zusätzlichen Spielraum, um die derzeitigen Belastungen aus höheren Material-, Logistik- und Zollkosten abzufedern", sagte Finanzchef Jörg Walter.

Für das Gesamtjahr rechnet das Management jedoch weiter mit einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent. In den ersten sechs Monaten lag sie mit 26,5 Prozent oberhalb dieser Spanne.

Die im MDax notierte Rational-Aktie verlor bis kurz vor Xetra-Handelsende drei Prozent auf 663 Euro. Das Papier tritt im bisherigen Jahresverlauf auf der Stelle, nachdem es im Februar noch bis auf 776,50 Euro geklettert war. Noch schlechter sieht es mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre aus.

Seit August 2021 sackte der Börsenwert um etwas mehr als ein Viertel auf 7,5 Milliarden Euro ab. Die Mehrheit der Anteile liegt in den Händen der Gründerfamilie oder ihr nahestehender Personen./stw/he/zb/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 661 auf Tradegate (06. August 2026, 17:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um -3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,63 %. Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,60 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 852,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 680,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00EUR was eine Bandbreite von +1,80 %/+57,19 % bedeutet.





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