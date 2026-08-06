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    US-Anleihen

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    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihekurse geben nach, Rendite steigt
    • Iran-Krieg und Straße von Hormus im Marktfokus
    • Ölpreise steigen, Arbeitsmarktdaten kaum beachtet
    US-Anleihen - Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,27 Prozent auf 108,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,66 Prozent.

    Der Iran-Krieg bleibt weiterhin im Blick der Märkte. Während Teheran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus steht, weist US-Präsident Donald Trump Berichte über Waffenengpässe zurück und droht Menschen, die solche Informationen verbreiten.

    Die Meldung drückte die Ölpreise nicht weiter nach unten. Sie legten sogar zu. Allerdings waren sie bereits am Montag und Dienstag deutlich gefallen. Dies hatte die Anleihekurse beflügelt. Schließlich sanken so Inflationserwartungen und die Aussicht auf Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed.

    Arbeitsmarktdaten aus den USA spielten am Anleihemarkt kaum eine Rolle. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zuletzt weniger stark gestiegen als erwartet. Sie bleiben auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil der Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht./jsl/he







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