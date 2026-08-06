Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,27 Prozent auf 108,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,66 Prozent.

Der Iran-Krieg bleibt weiterhin im Blick der Märkte. Während Teheran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus steht, weist US-Präsident Donald Trump Berichte über Waffenengpässe zurück und droht Menschen, die solche Informationen verbreiten.