Aktien Frankfurt Schluss
Dax an Berichtssaison-Höhepunkt kaum verändert
- Dax bewegt sich nach frühem Rekord kaum vom Fleck
- Anleger hoffen auf eine Lösung im Iran-Krieg
- Telekom stützt den Dax, Siemens gibt deutlich nach
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nur wenig von der Stelle bewegt. Die Verschnaufpause, die am Vortag nach dem frühen Dax-Rekord begonnen hatte, wurde von Anlegern erst einmal verlängert. An einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison fehlten die eindeutigen Impulse. Für den Dax stand am Ende ein Anstieg um 0,05 Prozent auf 26.140,13 Punkte zu Buche. Der MDax bewegte sich mit 32.431,12 Zählern nur um wenige Punkte vom Fleck.
Anleger hoffen weiterhin auf eine Lösung im Iran-Krieg und setzen dabei auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Offenbar ohne Gesprächsbeteiligung der USA steht der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Meerenge, die für den globalen Öltransport besonders wichtig ist. Was aber blieb, ist die Ungewissheit der Anleger, wie es mit dem Megatrend der Künstlichen Intelligenz am globalen Aktienmarkt weiter geht.
Hierzulande standen am Donnerstag die Zahlen von allein acht Dax-Unternehmen im Anlegerfokus. Im deutschen Leitindex wurden vor allem die Aktien der Deutschen Telekom zu einer Stütze, mit Siemens als gewichtigem Gegenstück.
Die Telekom-Aktien stiegen an der Dax-Spitze um 6,3 Prozent. Der Konzern profitierte im zweiten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter und erhöhte den Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr. Zudem wollen die Bonner im laufenden Jahr wegen des zuletzt schwachen Aktienkurses deutlich mehr eigene Anteile am Markt zurückkaufen als bislang geplant.
Die Siemens-Aktien dagegen rutschten trotz starker Quartalszahlen um 4,5 Prozent ab. Marktbeobachter führten dies auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem die Papiere tags zuvor mit 291,50 Euro ein weiteres Rekordhoch erzielt hatten. Analysten lobten unisono die operative Entwicklung mit Rekordwerten im Neugeschäft und beim operativen Ergebnis.
Im deutschen Verteidigungssektor klaffte die Schere am Donnerstag weit auseinander. Bei Rheinmetall gab es einen Abschlag von 3,5 Prozent, nachdem der Rüstungskonzern nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt hatte.
Viel besser zeigten sich im Rüstungsbereich die Papiere von Renk und Hensoldt , die im MDax mit Anstiegen um bis zu 5,8 Prozent zur Spitzengruppe gehörten. Bei Renk lenkte der MWB-Analyst Jens-Peter Rieck die Aufmerksamkeit auf rekordhohe Aufträge und starke Margen. Hensoldt-Aktien trotzten einer Analystenabstufung mit einer Annäherung an das Mai-Hoch.
Die Commerzbank verdiente im zweiten Quartal fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor und sieht sich "voll auf Kurs" für ihr Gewinnziel. Das Institut will nun das Gespräch mit ihrer Großaktionärin Unicredit suchen. Der DZ-Bank-Analyst Philipp Häßler geht davon aus, dass es zu einer Übernahme kommen wird, erwartet dafür aber kurzfristig noch kein erneuertes Angebot.
Auch Henkel gehörte nach Zahlen zu den begehrten Dax-Werten. Der Konsumgüterkonzern steigerte im ersten Halbjahr in einem weiter schwierigen Umfeld das Ergebnis etwas stärker als von Branchenexperten erwartet. Für die Aktien ging es um fast vier Prozent nach oben. Bei der Darmstädter Merck KGaA dagegen mangelte es nach dem Quartalsbericht an Orientierung.
Zum Schlusslicht im Dax wurde der Internetportal-Betreiber Scout24 mit einem Rückschlag um sechs Prozent - obwohl der Immobilien-Portalbetreiber sein Wachstum im zweiten Quartal beschleunigte. Der bereinigte operative Gewinn verfehlte leicht die Erwartungen der Experten und laut der Bernstein-Analystin Annick Maas enttäuschte die Zahl privater Nutzer.
Mit fast sechs Prozent präsentierten sich auch die im MDax gelisteten Aktien von Ionos auffällig schwach nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen. Am SDax-Ende brach der Kurs von PVA Tepla um 13 Prozent ein wegen einer enttäuschenden Entwicklung des operativen Gewinns.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx zeigte sich am Donnerstag mit einem Anstieg um 0,39 Prozent auf 6.502,56 Punkte dynamischer als der Dax. Er konnte seine Rekordjagd fortsetzen. Außerhalb der Eurozone schlossen die Leitindizes in Zürich und London beide etwas leichter. In New York lag der Dow Jones Industrial zuletzt mit einem halben Prozent im Plus, während sich der Nasdaq 100 dort auf Vortagsniveau bewegte./tih/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,93 % und einem Kurs von 29,11 auf Tradegate (06. August 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,66 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.731,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,44 %/+100,70 % bedeutet.
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Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)
Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild
nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen
nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich
aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene
Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung
gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber
einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:
Eroeffnung 26.393,43
Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81
Tagestief 26.123,18
Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)
Handelsspanne 280,63 Punkte
Schluss in der Spanne 1,1 %
Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat
Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel
Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz
Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html
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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,
ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.403,81
Tief T = 26.123,18
Schluss C = 26.126,30
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218
R1 = 2 × P − T = 26.312
R2 = P + (H − T) = 26.498
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593
S1 = 2 × P − H = 26.032
S2 = P − (H − T) = 25.937
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben
angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)
14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)
Unternehmen
07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2
07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1
07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2
07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1
13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp
22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed
Quelle Termine:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung
und keine Tatsachenbehauptung:
- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste
Bewegungspotenzial haben
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Und was ist die Message hinter deinem immer gleichen Geschwafel?
Also im Gegensatz zu dir hat er dieses Jahr noch keinen Rekord mit Erreichen der K.O Schwellen aufgestellt ;)