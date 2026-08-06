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    Der Börsen-Tag

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    Tech-Aktien trotzen Börsenflaute: Telekom glänzt, Wall Street schwächelt

    Zwischen Tech-Rally und Kursdämpfern: Während deutsche Indizes seitwärts tendieren, sorgt vor allem der Technologiesektor für Bewegung – in Frankfurt wie an der Wall Street.

    Der Börsen-Tag - Tech-Aktien trotzen Börsenflaute: Telekom glänzt, Wall Street schwächelt
    Foto: Scout24 SE

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein uneinheitliches Bild mit leichten Verlusten an den breiten Märkten und einem klaren Plus im Technologiesektor. In Deutschland notiert der Leitindex DAX nahezu unverändert. Er steht aktuell bei 26.193,81 Punkten und liegt mit -0,02 Prozent minimal im Minus. Etwas schwächer präsentiert sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte: Er verliert 0,21 Prozent auf 32.497,67 Punkte. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gibt leicht um 0,03 Prozent auf 18.582,40 Punkte nach. Deutlich freundlicher zeigt sich hingegen der TecDAX. Der Technologieindex steigt um 1,13 Prozent auf 4.008,82 Punkte und setzt damit einen klaren Kontrapunkt zur insgesamt eher verhaltenen Stimmung an den Aktienmärkten. Dies deutet auf eine anhaltende Stärke von Technologiewerten hin, während Standard- und Nebenwerte eher unter Druck stehen. An der Wall Street dominieren dagegen Verluste. Der US-Leitindex Dow Jones fällt um 0,62 Prozent auf 54.060,03 Punkte. Auch der breiter gefasste S&P 500 notiert schwächer und gibt um 0,17 Prozent auf 7.717,10 Punkte nach. Damit zeigen die US-Märkte ein etwas deutlicheres Minus als die großen deutschen Indizes, während in Deutschland vor allem Technologiewerte für positive Akzente sorgen.

    DAX: Telekom führt, Scout24 am Ende

    Im DAX setzte sich Deutsche Telekom mit einem Plus von 7,08 Prozent an die Spitze. Henkel VZ. legte 4,21 Prozent zu, Brenntag gewann 2,32 Prozent. Auf der Verliererseite führte Scout24 mit einem Minus von 6,42 Prozent. Rheinmetall gab 5,18 Prozent nach, Siemens verlor 4,38 Prozent. Damit lag zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert eine Spanne von 13,50 Prozentpunkten.

    MDAX: RENK Group mit deutlichem Gewinn

    Im MDAX erzielte RENK Group mit 5,94 Prozent den größten Zuwachs. Lanxess stieg um 3,95 Prozent, HENSOLDT um 3,81 Prozent. Dem standen Verluste bei IONOS Group von 6,19 Prozent, Aurubis von 5,57 Prozent und AUTO1 Group von 4,77 Prozent gegenüber. Die Differenz zwischen Top- und Flopwert betrug 12,13 Prozentpunkte.

    SDAX: PVA TePla deutlich unter Druck

    Im SDAX führte 1&1 die Gewinnerliste mit einem Plus von 6,50 Prozent an. KSB Vz. legte 6,10 Prozent zu, GFT Technologies gewann 5,76 Prozent. Am unteren Ende stand PVA TePla mit einem Einbruch von 12,29 Prozent. Duerr verlor 4,19 Prozent, Carl Zeiss Meditec gab 3,43 Prozent nach. Zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht lagen 18,79 Prozentpunkte.

    TecDAX: Deutsche Telekom an der Spitze

    Im TecDAX war Deutsche Telekom mit einem Kursgewinn von 7,08 Prozent der stärkste Wert. HENSOLDT stieg um 3,81 Prozent, Nordex um 3,35 Prozent. Bei den Verlierern verzeichnete PVA TePla mit minus 12,29 Prozent den stärksten Rückgang. IONOS Group büßte 6,19 Prozent ein, Carl Zeiss Meditec verlor 3,43 Prozent. Die Spanne zwischen Top- und Flopwert belief sich auf 19,37 Prozentpunkte.

    Dow Jones: Walt Disney vor Microsoft

    Im Dow Jones erzielte Walt Disney mit 1,87 Prozent den höchsten Gewinn. Microsoft stieg um 1,83 Prozent, Walmart um 1,66 Prozent. Salesforce fiel dagegen um 3,72 Prozent und war damit der schwächste Wert. Boeing verlor 2,34 Prozent, UnitedHealth Group 2,13 Prozent. Der Abstand zwischen Walt Disney und Salesforce betrug 5,59 Prozentpunkte.

    S&P 500: AppLovin mit stärkstem Rückgang

    Im S&P 500 führte Albemarle die Gewinner mit einem Plus von 8,15 Prozent an. Motorola Solutions gewann 6,54 Prozent, Parker-Hannifin 6,39 Prozent. Auf der Verliererseite brach AppLovin Registered (A) um 20,22 Prozent ein. Datadog Registered (A) verlor 16,15 Prozent, EPAM Systems gab 11,51 Prozent nach. Damit erreichte die Differenz zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert 28,37 Prozentpunkte.



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