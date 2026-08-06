DZ BANK stuft COMMERZBANK AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Besser als erwartete Quartalszahlen bekräftigten seine positive Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das Bankhaus von der Unicredit vollständig u?bernommen wird. Allerdings erwartet er dafür kurzfristig noch kein erneuertes Angebot./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 38,49EUR auf Tradegate (06. August 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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