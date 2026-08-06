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    Besonders beachtet!

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    Albemarle Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Albemarle Aktie bisher um +7,69 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Albemarle Aktie.

    Besonders beachtet! - Albemarle Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 06.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Albemarle ist ein US-Chemiekonzern mit Fokus auf Lithium, Brom und Katalysatoren. Haupttreiber ist Lithium für E-Mobilität und Energiespeicher. Albemarle zählt zu den weltweit größten Lithiumproduzenten mit starker Rohstoffbasis in Chile, Australien und den USA. Wichtige Wettbewerber: SQM, Ganfeng, Tianqi, Livent. Vorteile: vertikal integrierte Wertschöpfung, Technologie-Know-how, langfristige Lieferverträge mit OEMs.

    Albemarle Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.08.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,69 % konnte die Albemarle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Albemarle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 112,03, mit einem Plus von +7,69 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der Kurs der Albemarle Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -37,51 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,43 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Albemarle um -14,41 % verloren.

    Während Albemarle heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,32 %. Damit gehört Albemarle heute zu den auffälligeren Werten.

    Albemarle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,31 %
    1 Monat -12,43 %
    3 Monate -37,51 %
    1 Jahr +78,34 %
    Stand: 06.08.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Albemarle Aktie

    Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,18 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Albemarle

    +0,09 %
    +11,00 %
    -6,00 %
    -35,58 %
    +88,01 %
    -39,73 %
    -43,01 %
    +47,56 %
    +288,18 %
    ISIN:US0126531013WKN:890167
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