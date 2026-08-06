Großer Schweinezüchter insolvent - was wird aus den Tieren?

HALLE (dpa-AFX) - Von der Insolvenz des Schweinezuchtunternehmens Geestferkel GmbH mit Sitz in Niedersachsen sind in Sachsen-Anhalt nach aktuellem Stand rund 106.000 Tiere betroffen. Das teilte das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt in Halle mit. Es sucht nach Lösungen. "Die größte Herausforderung besteht derzeit darin, die Versorgung der Tiere sicherzustellen", erklärte eine Sprecherin. "Die vorhandenen Mittel reichen insbesondere für Futtermittel, tierärztliche Versorgung, Energieversorgung, Wasser, Gülleentsorgung und weitere betriebsnotwendige Leistungen nur eingeschränkt aus."

Den Angaben zufolge zählt Geestferkel zu den größten Ferkelerzeugern in Deutschland. In Sachsen-Anhalt befänden sich 14 von 23 Stallstandorten. Weitere seien in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Das Unternehmen mit rund 188 Mitarbeitern habe am 28. Juli einen Insolvenzantrag gestellt. Bundesweit seien mehr als 200.000 Tiere betroffen.