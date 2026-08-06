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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx setzt Rekordlauf fort - Nahost-Hoffnung stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 steigt um 0,39 Prozent auf Rekordkurs
    • Hoffnung auf neue Schifffahrtsroute sorgt für Rückenwind
    • SMI gibt nach, FTSE 100 verliert ebenfalls leicht
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx setzt Rekordlauf fort - Nahost-Hoffnung stützt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Donnerstag auf Rekordkurs geblieben. Der Leitindex für die Eurozone stieg um 0,39 Prozent auf 6.502,56 Punkte. "Für Rückenwind sorgt die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Iran und Oman über eine neue Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus", stellte Marktexperte Jürgen Molnar vom Handelshaus RoboMarkets fest.

    Seitens des Omans gab es derweil zunächst keine öffentliche Stellungnahme zu der angeblich bevorstehenden Einigung. Die USA sollen nicht daran beteiligt gewesen sein. Der iranische Machtapparat betont immer wieder, nicht mit den USA verhandeln zu wollen.

    Außerhalb der Eurozone gab der schweizerische Leitindex SMI um 0,23 Prozent auf 14.518,75 Punkte nach. Der britische FTSE 100 verlor 0,19 Prozent auf 10.867,89 Punkte./la/zb






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