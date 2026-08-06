UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 285 auf 245 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Karl Keirstead verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die schwache Kursentwicklung seit dem Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Investoren ignorierten das starke Umsatzwachstum sowie den Ausblick und konzentrieren sich stattdessen auf wahrgenommene Risiken./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 125EUR auf Tradegate (06. August 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 285
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 285
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