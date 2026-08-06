UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 285 auf 245 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Karl Keirstead verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die schwache Kursentwicklung seit dem Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Investoren ignorierten das starke Umsatzwachstum sowie den Ausblick und konzentrieren sich stattdessen auf wahrgenommene Risiken./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 125EUR auf Tradegate (06. August 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 285

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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