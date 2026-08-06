DZ BANK stuft SAF-Holland auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe solide abgeschnitten, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Die positivere Marktentwicklung und die attraktive Bewertung der Aktien stimmten ihn zuversichtlich./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 21,40EUR auf Tradegate (06. August 2026, 18:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

