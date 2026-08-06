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    Der siebte jährliche Open Storage Summit von Supermicro bringt 21 Partner aus dem Ökosystem zusammen, um praktische Anleitungen für den groß angelegten Einsatz von KI in Unternehmen auszutauschen

    Der siebte jährliche Open Storage Summit von Supermicro bringt 21 Partner aus dem Ökosystem zusammen, um praktische Anleitungen für den groß angelegten Einsatz von KI in Unternehmen auszutauschen
    Foto: 390780231
    • Die virtuelle Veranstaltung mit 12 Vorträgen befasst sich mit KI-Inferenz, agentenbasierter KI, Cloud-Speicher und Datenmanagement für den produktiven Einsatz von KI
    • 38 Branchenexperten aus 21 führenden Technologieunternehmen, darunter AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital, Crusoe, Iron Mountain und andere, geben praktische Anleitungen für eine skalierbare, kosteneffiziente KI-Infrastruktur
    • Der gemeinsam mit theCUBE präsentierte Gipfel findet vom 11. August bis zum 3. September statt und ist live sowie als Aufzeichnung verfügbar

    SAN JOSE, Kalifornien, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Unternehmen, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute den siebten jährlichen Supermicro Open Storage Summit bekannt, eine gemeinsam mit theCUBE präsentierte virtuelle Veranstaltung, die vom 11. August bis zum 3. September stattfindet. Die technische Veranstaltungsreihe mit 12 Sitzungen bringt führende Experten aus dem gesamten KI-Speicher-Ökosystem zusammen, um die Dateninfrastruktur zu untersuchen, die für den groß angelegten Einsatz von Unternehmens-KI erforderlich ist.

    Sehen Sie sich hier die Video-Übersicht an und besuchen Sie die Veranstaltungsseite, um das vollständige Programm einzusehen und sich anzumelden.

    „Der Erfolg von KI in Unternehmen hängt von einer Dateninfrastruktur ab, die mit der wachsenden Komplexität der Modelle und den Anforderungen an die Inferenz skalieren kann", sagte Michael McNerney, Senior Vice President für Marketing und Netzwerksicherheit bei Supermicro. „Der Open Storage Summit bringt Branchenführer aus unserem gesamten Ökosystem zusammen, um praktisches Fachwissen zum Aufbau einer leistungsstarken und kosteneffizienten KI-Infrastruktur auszutauschen. In Kombination mit der DCBBS-Architektur von Supermicro helfen diese Erkenntnisse Unternehmen dabei, die KI-Einführung von Pilotprojekten bis hin zum groß angelegten Produktivbetrieb zu beschleunigen."

    „KI im Unternehmensbereich zwingt Unternehmen dazu, ihre Infrastruktur von den Daten ausgehend neu zu überdenken", sagte Rob Strechay, Principal Analyst bei theCUBE. „Da Unternehmen danach streben, selbst zu Erzeugern statt zu ewigen Konsumenten von Token zu werden, wird Speicher zu einer strategischen Plattform – nicht nur für Kapazität, sondern auch für die Versorgung von GPUs, die Verwaltung von Kontext, die Beschleunigung der Inferenz und die Ermöglichung vertrauenswürdiger KI in großem Maßstab. Deshalb sind die Diskussionen auf dem Open Storage Summit so wichtig."

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