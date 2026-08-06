Allgeier: Umsatzplus von 10 % im 1. Halbjahr – Guidance bestätigt
Allgeier setzt 2026 den Wachstumskurs fort: Umsatzplus, höhere Profitabilität und kräftige Investitionen in KI und moderne Software prägen das erste Halbjahr.
Foto: adobe.stock.com
- Allgeier steigerte den Umsatz im fortgeführten Geschäft im ersten Halbjahr 2026 um 10 % auf 162 Mio. Euro (Vorjahr: 147 Mio. Euro).
- Die Wertschöpfung erhöhte sich auf 59 Mio. Euro, die Wertschöpfungsmarge stieg auf 36 %; das bereinigte EBITDA legte auf 17,6 Mio. Euro zu, bei einer Marge von 10,5 %.
- Trotz außerordentlicher Kosten von rund 2,6 Mio. Euro lag das berichtete EBITDA bei 14,9 Mio. Euro; das Ergebnis vor Steuern stieg deutlich auf 1,2 Mio. Euro.
- Allgeier investiert 2026 mehr als 10 Mio. Euro in KI-gestützte Unternehmensprozesse, neue Tools und Plattformen sowie die Modernisierung eigener Softwareprodukte.
- Zum 30. Juni 2026 verfügte der Konzern über 35 Mio. Euro liquide Mittel; die Nettoverschuldung stieg auf 74 Mio. Euro, während 8,5 Mio. Euro für Aktienrückkäufe eingesetzt wurden.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Für das fortgeführte Geschäft werden 335–375 Mio. Euro Umsatz, 46–52 Mio. Euro bereinigtes EBITDA und eine EBITDA-Marge von 13,0–13,5 % erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Allgeier ist am 14.08.2026.
Der Kurs von Allgeier lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,93 % im
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11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,200EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
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