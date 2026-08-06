RBC belässt Easyjet nach Übernahme-News auf 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 7,80 auf Tradegate (06. August 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +8,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,34 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5,82 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -61,50 %/-10,16 % bedeutet.