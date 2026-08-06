ANALYSE-FLASH
RBC belässt Easyjet nach Übernahme-News auf 'Sector Perform'
- RBC belässt Easyjet auf Sector Perform mit 600 Pence fest
- Apollo kommt bei Easyjet mit 715 Pence je Aktie zum Zuge
- Hoffnung auf ein höheres Gebot schwindet weiter
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet angesichts der Zustimmung zu einer Apollo-Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Nach dem Rückzug des Finanzinvestors Castlelake komme jetzt der Konkurrent mit seiner 715-Pence-Offerte aus dem Juli zum Zuge, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme zu diesem Preis steige. Damit sinke aber auch die Hoffnung, dass es vielleicht noch ein konkurrierendes höheres Gebot geben könnte. 715 Pence je Aktie seien ein attraktiver Preis./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:55 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 7,80 auf Tradegate (06. August 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +8,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,34 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5,82 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -61,50 %/-10,16 % bedeutet.
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134