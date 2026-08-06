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    Generali steigert operatives Ergebnis stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Generali steigert operativen Gewinn um 15 Prozent
    • Halbjahresgewinn steigt auf über 4,5 Milliarden Euro
    • Prämieneinnahmen steigen um sechs Prozent auf 53,4 Milliarden
    Generali steigert operatives Ergebnis stärker als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TRIEST (dpa-AFX) - Der italienische Versicherer Generali hat im zweiten Quartal dank gut laufender Geschäfte in allen Segmenten operativ mehr als erwartet verdient. Der operative Gewinn sei um knapp 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Allianz-Konkurrent am Donnerstagabend in Triest mit. Damit beschleunigte sich das Ergebniswachstum im Vergleich zum ersten Quartal und fiel zudem etwas höher aus, als Analysten erwartet hatten. Im ersten Halbjahr zog das operative Ergebnis um elf Prozent auf etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro an. Die Prämieneinnahmen kletterten um sechs Prozent auf 53,4 Milliarden Euro an. Konzernchef Philippe Donne bekräftigte zudem das mittelfristige Gewinnziel. Zudem startet der Versicherer den Rückkauf eigener Anteile für bis zu 500 Millionen Euro./zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 440,1 auf Tradegate (06. August 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 165,29 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 486,00EUR was eine Bandbreite von -25,22 %/+11,83 % bedeutet.






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