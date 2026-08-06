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    Besonders beachtet!

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    1&1 Aktie explodiert - 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die 1&1 Aktie bisher um +6,35 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.

    Besonders beachtet! - 1&1 Aktie explodiert - 06.08.2026
    Foto: 1&1 AG

    1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

    1&1 Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.08.2026

    Die 1&1 Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,35 % auf 20,025. Damit gewinnt die Aktie +1,195  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,025, mit einem Plus von +6,35 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der Kurs der 1&1 Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,84 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -10,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die 1&1 um -24,23 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

    1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,11 %
    1 Monat -6,73 %
    3 Monate -15,84 %
    1 Jahr +1,46 %
    Stand: 06.08.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur 1&1 Aktie

    Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,50 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von 1&1

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,49 %. United Internet notiert im Plus, mit +1,81 %. freenet notiert im Plus, mit +1,50 %. Telefonica Deutschland legt um +1,15 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +4,55 %.

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    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1&1

    +0,96 %
    +4,81 %
    -0,25 %
    -10,47 %
    +8,88 %
    +66,67 %
    -21,67 %
    -45,07 %
    +12,62 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550
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