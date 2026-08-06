1&1 Aktie explodiert - 06.08.2026

Die 1&1 Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,35 % auf 20,025€. Damit gewinnt die Aktie +1,195 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,025€, mit einem Plus von +6,35 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

Der Kurs der 1&1 Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,84 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -10,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die 1&1 um -24,23 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,11 % 1 Monat -6,73 % 3 Monate -15,84 % 1 Jahr +1,46 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Stand: 06.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,50 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Tech-Rally und Kursdämpfern: Während deutsche Indizes seitwärts tendieren, sorgt vor allem der Technologiesektor für Bewegung – in Frankfurt wie an der Wall Street.

United Internet hat im ersten Halbjahr trotz Belastungen durch seine Mobilfunk-Tochter 1&1 Erlös und Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von einer gestiegenen Kundenzahl. An seiner Prognose für 2026 hält das Management um …

Auffällig schwach haben sich am Donnerstag die Aktien von Ionos nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen gezeigt. Im MDax waren sie gegen Mittag mit minus 5,8 Prozent das Schlusslicht. Der Kurs rutschte unter die 21-Tage-Linie, die Hinweise …

So schlagen sich die Wettbewerber von 1&1

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,49 %. United Internet notiert im Plus, mit +1,81 %. freenet notiert im Plus, mit +1,50 %. Telefonica Deutschland legt um +1,15 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +4,55 %.

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Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.