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    Selenskyj ordnet Operation gegen russische Rüstungsindustrie an

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj ordnet Einsätze gegen Russlands Rüstungswerke an
    • Russlands Militärindustrie soll spürbar geschwächt werden
    • Langstreckendrohnen treffen Ziele bis nach Sibirien
    Selenskyj ordnet Operation gegen russische Rüstungsindustrie an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einer Sitzung der militärischen und politischen Führung seines Landes spezielle Einsätze gegen Russlands Rüstungsindustrie angeordnet. Dabei gehe es um "bestimmte Unternehmen, die wir bereits identifiziert haben", teilte Selenskyj auf Facebook mit. Alle Anwesenden bei der Sitzung hätten klare Aufgaben erhalten. "Ich erwarte, dass sie vollständig erfüllt werden." Russlands Militärindustrie müsse "spürbar eingeschränkt" werden.

    Details zu den bevorstehenden Einsätzen nannte Selenskyj nicht. Er beklagte, dass Moskau weiterhin Unterstützung sowie wichtige Komponenten für seine Kriegsführung aus dem Ausland erhalte. "Wir sehen, dass jede russische Rakete, jede Drohne und andere Waffen kritische Komponenten aus anderen Ländern enthalten, ohne die solche Waffen einfach nicht existieren könnten."

    Die Ukraine hat zuletzt die Erdölindustrie und auch die Rüstungswerke Russlands schwer getroffen. Dazu setzt Kiew Langstreckendrohnen ein, die mehrere Tausend Kilometer tief auf russisches Staatsgebiet, sogar bis Sibirien, vordringen können./cha/DP/he






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