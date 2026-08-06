Axon Enterprise Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 06.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Axon Enterprise Aktie. Sie fällt um -12,58 % auf 462,10€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,30 %, geht es heute bei der Axon Enterprise Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Obwohl die Axon Enterprise Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +58,07 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um +13,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,85 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Axon Enterprise +4,45 % gewonnen.

Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,81 % 1 Monat -2,85 % 3 Monate +58,07 % 1 Jahr -32,24 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Stand: 06.08.2026, 19:25 Uhr

Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,93 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,38 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +8,25 %. L3Harris Technologies notiert im Plus, mit +1,62 %.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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