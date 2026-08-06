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    Besonders beachtet!

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    Western Digital Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Western Digital Aktie bisher Verluste von -10,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.

    Besonders beachtet! - Western Digital Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.08.2026
    Foto: 614899743

    Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

    Western Digital Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Western Digital Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,68 % im Minus. Die Talfahrt der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,50 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 401,90, mit einem Minus von -10,68 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Western Digital abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,07 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -12,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Western Digital auf +168,12 %.

    Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,05 %
    1 Monat -29,38 %
    3 Monate -14,07 %
    1 Jahr +507,52 %
    Stand: 06.08.2026, 19:26 Uhr

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,46 Mrd. € wert.

    Wenig Bewegung nach jüngster Rekordjagd


    Nach dem jüngsten Rekordlauf an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag einen Gang zurückgeschaltet. Die Börsen seien zuletzt "heiß gelaufen", sagte ein Händler. Nun nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere …

    SanDisk: Zu wenig? – Siemens: Nur Gewinnmitnahmen? –Telekom: Stark!


    Schock für Speicher-Aktien: SanDisk und Western Digital verlieren deutlich nach ihren Quartalszahlen. Waren die Ergebnisse schlecht oder suchen die Anleger nur nach einem guten Zeitpunkt, um ihre Gewinne zu sichern?

    Dow stabil - Risiko für Rückschläge nimmt zu


    Nach dem jüngsten Rekordlauf des Dow Jones Industrial dürften Anleger am Donnerstag erst einmal Luft holen. Zwar wurde der Dow gut eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG Markets 0,2 Prozent höher auf 54.465 Zählern taxiert, er bleibt damit …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,04 %.

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    Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Western Digital

    -5,32 %
    -24,82 %
    -23,56 %
    -10,04 %
    +526,48 %
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    +807,25 %
    +1.176,04 %
    +1.634,72 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060
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