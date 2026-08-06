Western Digital Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Western Digital Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,68 % im Minus. Die Talfahrt der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,50 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 401,90€, mit einem Minus von -10,68 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Western Digital abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,07 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -12,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Western Digital auf +168,12 %.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,05 % 1 Monat -29,38 % 3 Monate -14,07 % 1 Jahr +507,52 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 06.08.2026, 19:26 Uhr

Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,46 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,04 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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