Nebius Group Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 06.08.2026

Die Nebius Group Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 173,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -16,44 € entspricht. Der Kursrückgang der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,67 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nebius Group Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,11 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +43,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nebius Group Registered (A) eine positive Entwicklung von +159,31 % erlebt.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +43,29 % 1 Monat -3,49 % 3 Monate +24,11 % 1 Jahr +300,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.08.2026, 19:27 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die extreme Volatilität der Nebius-Aktie: Nach einem Anstieg bis knapp 299 US-Dollar folgte ein heftiger Absturz, der vor allem mit der erzwungenen Auflösung gehebelter Positionen des KI-Fonds Situational Awareness und anschließender Erholung erklärt wird. Trotz hoher Risiken und rund 27,7 % Leerverkaufsquote sehen Nutzer weiteres Potenzial bis 200 Euro. Fundamentale Chancen werden in steigenden Umsätzen und Gewinnen, einem möglichen Indien-Start sowie den Quartalszahlen am 12. August gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,47 Mrd. € wert.

Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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