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    Besonders beachtet!

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    MercadoLibre Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die MercadoLibre Aktie, bisher, um -7,04 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MercadoLibre Aktie.

    Besonders beachtet! - MercadoLibre Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 06.08.2026
    Foto: miglagoa - stock.adobe.com

    MercadoLibre ist führender E‑Commerce- und Fintech-Anbieter in Lateinamerika. Kern: Online-Marktplatz, Logistik (Mercado Envios), Zahlungsdienstleistungen und digitale Bank/Wallet (Mercado Pago), Kreditvergabe. Starke Marktstellung v.a. in Brasilien, Argentinien, Mexiko. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Shopee, lokale Händler. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Payment, Logistik und Finanzierung.

    MercadoLibre aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.08.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,04 % verliert die MercadoLibre Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,76 %, geht es heute bei der MercadoLibre Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die MercadoLibre-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,56 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MercadoLibre Aktie damit um -6,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,16 %. Im Jahr 2026 gab es für MercadoLibre bisher ein Minus von -7,46 %.

    MercadoLibre Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,68 %
    1 Monat -1,16 %
    3 Monate +2,56 %
    1 Jahr -22,80 %
    Stand: 06.08.2026, 19:27 Uhr

    Informationen zur MercadoLibre Aktie

    Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,57 Mrd. € wert.

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Schock für Speicher-Aktien: SanDisk und Western Digital verlieren deutlich nach ihren Quartalszahlen. Waren die Ergebnisse schlecht oder suchen die Anleger nur nach einem guten Zeitpunkt, um ihre Gewinne zu sichern?

    So schlagen sich die Wettbewerber von MercadoLibre

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. eBay notiert im Minus, mit -3,69 %. Alibaba Group notiert im Minus, mit -1,62 %. Shopify legt um +2,35 % zu Sea (A) notiert im Minus, mit -2,82 %.

    MercadoLibre Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MercadoLibre Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MercadoLibre

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    +33,86 %
    +6,63 %
    +915,11 %
    +7.121,21 %
    ISIN:US58733R1023WKN:A0MYNP
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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