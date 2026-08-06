First Solar Aktie mit kräftigem Kursplus - 06.08.2026

Die First Solar Aktie konnte bisher um +5,12 % auf 215,50€ zulegen. Das sind +10,50 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die First Solar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 215,50€, mit einem Plus von +5,12 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der First Solar Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +9,61 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in First Solar eine negative Entwicklung von -7,63 % erlebt.

First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,54 % 1 Monat +5,36 % 3 Monate +9,61 % 1 Jahr +28,37 %

Informationen zur First Solar Aktie

Stand: 06.08.2026, 19:30 Uhr

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,16 Mrd. € wert.

New York, New York--(Newsfile Corp. - August 6, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR) between February 26, 2025 and February 24, 2026, inclusive (the …

First Solar zählt zu den spannendsten Vertretern im Bereich der erneuerbaren Energien. Nach unserem April-Update hatte die Aktie zwischenzeitlich bereits den Kursturbo gezündet und über 50% zugelegt. Dank eigener Technologie, einer starken Produktionsbasis in den USA und langfristigen Wachstumstreibern verfügt das Unternehmen über eine Ausgangslage, die weit über den allgemeinen Ausbau der Solarenergie hinausgeht. Eigenständige […] The post First Solar-Aktie: Die spannendste Kaufchance im Solar-Sektor? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enphase Energy und Co.

Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,59 %.

First Solar Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.