Beenden Iran und China Trumps "goldenes Zeitalter" der USA?

Endet das von Trump versprochen "goldene Zeitalter" der USA durch den Iran und China, bevor es überhaupt begonnen hat? Der Iran hat heute seinen Plan für die Straße von Hormus bekannt gegeben - und für Trump ist das in jeder Hinsicht inakzeptabel! Das wiederum erhöht die Chance, dass die USA den Iran wieder bombardieren werden - der für gestern versprochene Deal ist in weiter Ferne. Aber der Krieg ist für Trump nicht zu gewinnen. Das gilt auch für das Wettrennen der USA um KI gegen China: das Geschäftsmodell der amerikanischen KI-Industrie wird durch Chinas günstige KI-Modelle kaputt gemacht. Damit aber hängen Billionen von US-Investitionen in der Luft - betroffen wären nicht nur die amerikanischen Aktionäre, sondern auch die Rentner..

Börsenbrief: Wie Sie Ihr Vermögen mit physischem Gold und Silber dauerhaft schützen

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