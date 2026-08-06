BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 239 auf 248 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fortschritte mit dem Großraketenprojekt Starship überlagerten bei dem Weltraumkonzern die Sorgen rund um vorgesehene Investitionen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er zieht von den Zahlen zum zweiten Quartal ein positives Fazit und hebt seine Schätzungen an - vor allem bedingt durch die Preisentwicklung im KI-Bereich./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 96,33EUR auf Tradegate (06. August 2026, 19:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 248

Kursziel alt: 239

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 248,00 $ , was eine Steigerung von +93,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer