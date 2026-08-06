BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 239 auf 248 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fortschritte mit dem Großraketenprojekt Starship überlagerten bei dem Weltraumkonzern die Sorgen rund um vorgesehene Investitionen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er zieht von den Zahlen zum zweiten Quartal ein positives Fazit und hebt seine Schätzungen an - vor allem bedingt durch die Preisentwicklung im KI-Bereich./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 96,33EUR auf Tradegate (06. August 2026, 19:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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