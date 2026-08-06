AKTIE IM FOKUS
SpaceX nach Ablauf von erster Haltefristvereinbarung stabil
- SpaceX-Aktien nahe dem Rekordtief stabilisiert
- Erste Haltefrist gibt bis zu 911,5 Millionen Aktien frei
- Leerverkäufe steigen, Bernstein hebt Kursziel an
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX haben sich am Donnerstag in der Nähe ihres Rekordtiefs stabilisiert. Damit verdauten die Anleger recht gut eine nun erfolgte, erste Freigabe von bis zu 911,5 Millionen Papieren im Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar aus einer gestaffelten Haltefristvereinbarung, die Insider zuvor am Verkauf der Titel gehindert hatte. Bei dieser Anlegergruppe handelt es sich vor allem um Altaktionäre und bestimmte Mitarbeiter, die so eine plötzliche Überflutung des Marktes mit Wertpapieren verhindert hatten.
Die Titel des Raumfahrt- und KI-Unternehmens stiegen zuletzt um gut zwei Prozent auf 110,67 Dollar. Damit sind die SpaceX-Aktien nicht weit entfernt von ihrem Anfang August erreichten historischen Tiefststand von knapp 105 Dollar.
SpaceX war am 12. Juni an die Börse gegangen. Nach drei fulminanten Handelstagen aber kam schnell Ernüchterung auf. Beobachter kritisierten die sehr hohe Bewertung der Aktien, zudem sahen sie einen Widerspruch zwischen den Zukunftshoffnungen und den harten Geschäftszahlen. Der seinerzeitige Ausgabepreis von 135 Dollar wurde bereits Mitte Juli unterschritten.
Derweil hat der jüngste Kursrutsch auch solche Anleger verstärkt auf den Plan gerufen, die auf sinkende Kurse wetten. Der Anteil der von diesen Investoren aufgebauten sogenannten Leerverkaufspositionen am frei handelbaren Aktienbestand - ein Indikator für die pessimistische Stimmung - lag nach Angaben des Datenanalyseunternehmen S3 Partners zum Börsenschluss am Mittwoch bei ungewöhnlich hohen 36 Prozent.
Am Mittwoch kam es im Zuge der erstmals seit dem Börsengang präsentierten Quartalszahlen zu einem Kursrutsch. Anleger nahmen es dem Tech-Milliardär Elon Musk nicht mehr ab, dass er für seine Weltraum- und KI-Firma die Marke von einer Billion US-Dollar Jahresumsatz schon für 2030 und nicht erst für 2031 in Aussicht stellte.
Zudem agierten die Anleger kurz vor dem Ende der ersten Haltefristvereinbarung nervös, denn das von SpaceX wegen der schieren Masse an Aktien gewählte Modell mehrerer sogenannter Lock-up-Vereinbarungen ist historisch einmalig; entsprechend groß war die Unsicherheit darüber, wie viele Titel letztlich auf den Markt kommen werden.
Für SpaceX-Aktionäre, die ihre Papiere beim Börsengang oder danach erworben haben, könnten mit dem Ablauf der weiteren Sperrfristen zusätzliche Verluste bevorstehen. Analysten von Bernstein bezeichneten den Zeitplan als "ein ungewöhnlich komplexes Modell mit neun wesentlichen Freigabeterminen anstelle einer herkömmlichen 180-Tage-Sperrfrist".
Grundsätzlich aber sind die Bernstein-Experten SpaceX gegenüber positiv eingestellt und erhöhten ihr Kursziel von 239 auf 248 Dollar. Die Fortschritte mit dem Großraketenprojekt Starship überlagerten die Sorgen rund um vorgesehene Investitionen. Die Fachleute erhöhten ihre Schätzungen für das Unternehmen, vor allem bedingt durch die Preisentwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 95,62 auf Tradegate (06. August 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +14,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,08 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 842,09 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +87,73 %/+127,96 % bedeutet.
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Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest kaufte am 5. August 2026 insgesamt 181.830 Aktien von SpaceX im Wert von rund 19,69 Millionen US-Dollar für ihre aktiv gemanagten ETFs. Sie nutzte damit einen Kursrutsch nach den jüngsten Geschäftszahlen des Raumfahrtkonzerns zum Nachkaufen.
Der Nachkauf erfolgte strategisch vor dem T. 06.08.2026. Damit ist m.E. klar, dass die Investorin jedenfalls nicht damit gerechnet hat, dass das Ende der HalteFrist für eine große Tranche den KursVerlauf signifikant negativ beeinflussen würde. Was nicht ganz eingetroffen ist. Das Papier wurde aber auch nicht kpl. durchgereicht. Obwohl die ShortSeller Fraktion sich alle Mühe gegeben hat.
Irgendwie spiegelt der volatile KursVerlauf die Anspannung der InvestorenSzene wieder. Viele Profis trauen Elon Musk noch etwas zu. Was zu einem ParadigmenWechsel führen würde. So eine Art Ass im Ärmel.
Dafür taugte allerdings nur der militärische Arm von Starlink. Der hätte das Zeug dazu. Wenn sich der erste NATO Staat dazu entschließt, STARSHIELD als Aufklärungs-, Kommunikations- und ZielverfolgungsSystem anzuschaffen, dann ist der Bann gebrochen. Dann erleben wir eine beispiellose KursExplosion.
Für mich ist klar, das ist nur noch eine Frage der Zeit. STARSHIELD ist gerade drauf und dran, den Krieg gegen die Russische Föderation zu gewinnen.
Hm, es gibt glaube ich gute Argumente, an der aktuellen Bewertung zu zweifeln. Das als "Neid auf Elon Musk" zu framen ist mir ehrlich gesagt etwas zu unterkomplex.
Das schreibst du schon seit Wochen... du wartest nur auf die von einigen Leuten hier prognostizierten Kurse um 5-8 USD ;)