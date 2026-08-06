Entspannung im DAX

Die kurze Einschätzung der LageDer DAX entspannt sich etwas von seinem Sprung über die indikativen Maximalmarken. Die nächste avisierte Zielmarke liegt bei 28906.

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Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26438 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26438; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26438), vermutlich mit grüner 1=25153 (lila 1=23487, lila 2=21933, lila 3=24793, lila 4=23849, lila 5=25153), grüner 2=24692 (lila W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, lila X=25442, lila Y=24692 (mit roter A=23943, roter B=25903, roter C=24605, roter D=25269, roter E=24692) nebst gestarteter grüner 3 bisher 26438 (oberhalb Mindestziel 25903, 100er Ziel 27985, 161er Ziel 30019).Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Es läuft die lila 3 (bisher 26438).Eine überschiessende rote Alt: B/X (bisher 26438) einer lila Alt: 2 hätte ihr indikatives Maximalziel bei 26361 (lila Fibos) deutlich überschritten, womit dieses Szenario unwahrscheinlich geworden ist. Der ehemalige graue Pfad ist deshalb im Chart nicht mehr reflektiert.DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.