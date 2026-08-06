Börsen Update USA - 06.08. - Dow Jones schwach -0,83 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:37) bei 53.948,64 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: Walt Disney +2,51 %, Microsoft +2,07 %, Chevron Corporation +1,42 %, Verizon Communications +1,41 %, McDonald's +0,93 %

Flop-Werte: Boeing -2,60 %, Amgen -1,90 %, Goldman Sachs Group -1,78 %, Unitedhealth Group -1,76 %, Cisco Systems -1,32 %

Der US Tech 100 steht bei 29.406,62 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +6,21 %, Astera Labs +5,63 %, AppLovin Registered (A) +5,15 %, Arm Holdings +4,60 %, Lumentum Holdings +4,36 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -16,79 %, Nebius Group Registered (A) -8,76 %, Axon Enterprise -8,27 %, Fortinet -3,65 %, Alnylam Pharmaceuticals -3,55 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.709,40 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Albemarle +6,95 %, CF Industries Holdings +6,90 %, Parker-Hannifin +6,70 %, Leidos Holdings +6,35 %, News Registered (A) +6,25 %

Flop-Werte: Datadog Registered (A) -16,79 %, EPAM Systems -13,40 %, Axon Enterprise -8,27 %, Texas Pacific Land -8,24 %, SOLVENTUM -7,66 %

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