Aktien New York
Verluste nach Rekordjagd - Zinssorgen sind zurück
- US-Anleger agieren nach Rekordlauf vorsichtiger
- Zinssorgen erhöhen Druck auf die Wall-Street-Kurse
- Tech-Aktien wie Honeywell und AppLovin brechen ein
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger agiert. Die Börsen seien zuletzt "heiß gelaufen", sagte ein Händler. Nun nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere Rücksetzer wären dem Beobachter zufolge keine Überraschung.
Zudem drückten auch Zinssorgen auf die Stimmung. Thierry Wizman, Devisen- und Zinsstratege des Investmentunternehmens Macquarie Group, verwies auf eine Rede von Lisa Cook, Mitglied des Gouverneursrats der Notenbank. Cook erklärte ihre Bereitschaft, die Leitzinsen anzuheben, sollte sich das Inflationswachstum nicht verlangsamen. Höhere Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen weniger attraktiv erscheinen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,8 Prozent auf 53.907 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,3 Prozent auf 7.705 Zähler nach. Beide Börsenbarometer hatten zur Wochenmitte einmal mehr Höchststände erreicht.
Für den Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 29.387 Punkte nach unten. In der Tech-Branche gab es einige enttäuschende Unternehmensnachrichten, sodass in dem technologielastigen Index mehrere Werte mit prozentual zweistelligen Kursverlusten herausragten.
So sackten die Titel von Honeywell Aerospace um fast 19 Prozent ab. Eine unerwartete Senkung der Prognose hatte die Anleger nur wenige Wochen nach dem Start des Zulieferers der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie als eigenständiges Unternehmen aufgeschreckt.
Applovin , Betreiber einer Plattform für Marketing, mobile Werbung und App-Monetarisierung, hatte mit seinem Umsatz und seinem Margenausblick enttäuscht. Dies straften die Anleger mit einem Kursverlust in Höhe von gut 17 Prozent ab.
Die Aktien von Datadog büßten nach ihrer jüngsten Rally fast 17 Prozent ein. Hier wiesen Analysten anlässlich der Geschäftszahlen auf die hohen Erwartungen der Anleger im Vorfeld der Ergebnisse sowie auf die verhaltene Prognose des Softwareunternehmens für den Rest des Jahres hin.
Western Digital blieb mit seiner Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal hinter der Markterwartung zurück, sodass die Papiere um knapp elf Prozent fielen. Das Unternehmen stellt Geräte und Komponenten zur Datenspeicherung her.
Die Anteilsscheine von Motorola Solutions hingegen zogen um acht Prozent an. Der Hersteller sogenannter intelligenter Kameras schraubte die Ziele für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr nach oben.
Derweil stabilisierten sich die Aktien von SpaceX nach Ihrem Kursrutsch zur Wochenmitte und stiegen um gut zwei Prozent. Damit verdauten die Anleger recht gut eine nun erfolgte, erste Freigabe von Papieren aus einer gestaffelten Haltefristvereinbarung, die Insider zuvor am Verkauf der Titel gehindert hatte. Bei dieser Anlegergruppe handelt es sich vor allem um Altaktionäre und bestimmte Mitarbeiter, die so eine plötzliche Überflutung des Marktes mit Wertpapieren verhindert hatten.
Außerhalb der Tech-Branche legten die Anteilscheine von ConocoPhillips um fast ein Prozent zu. Der Öl- und Gasproduzent verdiente im zweiten Quartal dank hoher Energiepreise deutlich mehr als von Analysten im Mittel erwartet./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,95 % und einem Kurs von 400,7 auf Tradegate (06. August 2026, 20:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +14,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,08 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 842,09 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +88,21 %/+128,54 % bedeutet.
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Monatsbericht Juni 2026
Käufe:
Freenet (Nachgekauft und ordentlich verteuert. Die Dividende lockt und erwartet wird von mir ein Aktienkurs von ca. 30-32 € )
Blue Nord (Nachkauf und ordentlich verteuert; vor der Veränderung)
Pfizer (da General Miles mir nicht so schnell verkauft wurde, habe ich von der Hälfte des Geldes Pfizer aufgestockt mit 7,1% Dividende)
Bellevue Gold (etwas mehr als die Hälfte zurückgekauft und dabei verbilligt)
General Miles (dann einen Tag später bekommen und hoffentlich ausreichend zur Dividende)
Amadeus Fire (Vorbereitung auf Verlust)
PayPal (Kauf vor Börseneröffnung mit dem Versuch auf Übernahmegewinn)
Verizon (Kauf vom Vodafone Geld; dabei verteuert)
GQG Partners (ordentlich Nachgekauft und verbilligt; derzeit ist man wohl bullisch für Öl, genau wie ich; auch die anderen stark gewichteten Titel gefielen mir; 2. Tranche)
Kumba Iron Ore (Kauf, da Rio Tinto gut Eisen verkauft hat; zweite Dividende steht an)
Northern Star Resources ( 1. Teil; 2. Dividende kommt)
K92 Mining (zurückgekauft und etwas verbilligt)
Bellevue Gold (nun den 2. Teil, Weiter aus dem Tal der Tränen)
Verkäufe:
BayWa (es waren nur Reste vom Gewinn; durch zu langes Warten ist nun der Gewinn um 90% gesunken; Dividende gibt es auf Jahre nicht mehr; mich hat der erneute Sanierungsplan erschreckt; die Firma braucht man wohl nicht als Aktionär)
Red Elektrika ( Verkauf nach 2. Dividende mit zu wenig Gewinn; da hatte ich mir 1-2 € mehr erhofft. nun tausche ich in General Miles oder von 5,31 % zu 6,5 % ; Gewinn natürlich in Aktien behalten)
SIXT VZ ( Dividende ist durch; Verkauf mit Gewinn, Gewinn in Aktien behalten)
Accenture PLC (die 1. Tranche hatte ich in drei Teile gekauft und nun den teureren mit Gewinn abgegeben; Grund: Geld kann über dem Sommer nicht schaden)
PayPal mit Newstrade am Tag (Kleinvieh macht auch Mist; war gut fürs Ego)
Vodafone (Verkauf nach dem schönen Anstieg und nach der 2. Dividende; Grund: Wenn ich schon anderen rate mehr auf die Dividende zu achten, muss ich es ja auch bei mir machen; Dividende von 3,58 % auf 6,54%, was selbst nach den 15% US Steuern noch mehr abwirft. Rest in Aktien behalten)
Oracle (Verkauf der Reste, da trotz Staatsauftrag der Kurs nun durchsackt: 25 % vom Gewinn abgegeben)
Ströer (Teilverkauf zur Mengenreduktion; zwei Übernahmegerüchte habe ich hinter mir; nun zum 3. die Position verkleiner mit Gewinn, da ich zwischendurch immer im Verlust lag; da die Gründer einen hohen Anteil haben und gerüchteweise einer Aussteigen will, glaube ich dem geringeren Preis nicht)
Livechat Software /Text (hatte ich etwas länger im Depot, als mir gut Tat; nach schönen Dividenden wurde die Gewinnverwendung umgestellt; mehrere Jahr blieb die Hoffnung auf Besserung; Nachkauf (2x) brachte nun einen Teilgewinn zum Gesamtverlust; die Dividenden beträgt derzeit 4,18% und auf meinen Einstand 3,78%; sofern der Käufer Glück hat, ist es eine Tasse -Henkel -Formation, doch ohne mich; mit Dividende werde ich um die +- 0 rauskommen)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Murapol, GFT Technologie, Red Elektrika, Coca Cola, Enagas, FS KKR Capital, CAPITAL STHWEST, Altria Groupe, AGNC Investment, FMC Corp, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Philip Morris International, Livechat Software /Text, Fortitude Gold, Annaly Capital Management
Sowie die Reste von
Unilever, VERMILION ENERGY INC, Snam, Dermapharm, UGI, Iron Montain, Merck Co, GSK, Petrobras, Omega Healthcare (von Nachverrechnung), SL Green (Reit), Opera ADR, Royal Gold, Oracle, Vodafon Group,
Was noch geschah:
Es fehlt noch Snam (Ex 22.6 Zahl 24.06) kam am 07.07.26
Bei General Miles kam die Dividende der 3 Tage vor Ex gekauften; somit schein die KI recht zu haben, dass spätestens am nächsten Tag umgeschrieben sein muss. Das war mir neu.
Fusion
BlueNord-Aktionäre sollen als Gegenleistung 248,4 Millionen neue Vår-Energi-Aktien sowie 1,964 Milliarden NOK (etwa 204 Mio. $) in Barmitteln erhalten. Die kombinierte Unternehmensgruppe wird rund 450.000 Barrel Öläquivalent pro Tag fördern und über 2,4 Milliarden Barrel an Reserven und Ressourcen verfügen. Vår Energi erwartet deutliche Synergien – insbesondere geringere Finanzierungskosten und Effizienzgewinne – sowie eine spürbar höhere Ausschüttungsfähigkeit. Bereits für das zweite und dritte Quartal 2026 plant das Unternehmen Dividenden von jeweils 350 Mio. $.
https://www.rohstoff-welt.de/news/741525--Vr-Energi-ASA-und-BlueNord-ASA-fusionieren-zum-groessten-unabhaengigen-Oel--und-Gasproduzenten-Europas.html
Mit FMC corp. ging es nach Zahlen abwärts, da die Aussichten sich verschlechterten. Die wollen wohl noch eine Etage tiefer.
Auch Schaeffler beendete mit -12 % den Monat; ebenfalls Aussichten verschlechtert. Dort habe ich nur noch einen Gewinnrest von 181 St EK: 4,209 €. Wenn sie weiter fallen gibt es irgendwo den Stopp loss, halten sie sich ist gut, steigen sie ist besser; derzeitige Dividende auf meinen EK beträgt 7,12%
Sberbank sind auch ein Rest; liegen in Moskau; sind gesperrt; hat nun Dividende gezahlt; diese ist auch gesperrt
Dividendenveränderung
Omega Healthcare(OHI) von 0,67 (4)auf 0,68 (4)$
Großes Depot:
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 19,14 %
der kumulative Monatsertrag liegt bei 2,61 %
Die Bargeld Quote bei rund 2,8 %
Die Dividende monatlich liegt heftige 40 % über VJ; da ich häufiger kaufe und verkaufe ist das echt nicht über zu bewerten; gerade habe ich meine Januarzahler heftig gekürzt.
Im neuen Monat habe ich ein wenig Gewinne mitgenommen.
Monatsrückblick Juli
Es zahlten im Einzelnen: Agree Realty, Alexandria, Alibaba, Ares Capital, Avis Budget Fin. (A), BCE, A2QFQ5, A3CRPV, Bunzl, Constellation SW, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Hellenic Telecom, Itaú Unibanco, Macquarie Group, Main Street Capital, Mid-America Apts., Northland Power, Orange PL, Ping An, Rumänien 7/32 (A), Salesforce, Scottish Mortgage, A12HUU, Sun Communities, WP Carey.
Depotupdate 07/2026
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Victrex PLC Registered Shares LS -,01
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001
|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|APR
|1.264
|MAI
|1.202
|JUN
|1.220
|JUL
|640
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|5.498,84 €