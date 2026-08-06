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    ROUNDUP

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    Termin für US-Vergleichsanhörung Bayer/Glyphosat auf 14.09. verschoben

    Für Sie zusammengefasst
    • Glyphosat-Anhörung in den USA auf 14. September verlegt
    • Bayer erhält mehr Zeit für die Prüfung von Opt-outs
    • Vergleich umfasst bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar
    ROUNDUP - Termin für US-Vergleichsanhörung Bayer/Glyphosat auf 14.09. verschoben
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Termin für eine wichtige gerichtliche Anhörung zur Beilegung von Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten zwischen Bayer und verschiedenen Klägern in den USA ist auf den 14. September verschoben worden. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor hatten die Leverkusener und die Anwälte der Klägerseite beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die Anhörung zur finalen Genehmigung des Sammelvergleichs auf den 10. September oder einen späteren Termin zu verlegen. Durch die Verschiebung hätten die Parteien und der Verwalter des Programms mehr Zeit, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court eingegangen sind, wie es zur Begründung hieß. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt-outs könne so vorab geklärt werden.

    Im Rahmen dieses Vergleichs - sollte er genehmigt werden - wird Bayer bis zu 21 Jahre lang abnehmende, gedeckelte jährliche Zahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar leisten. Mit dem Schritt will Bayer das Thema Glyphosat-Klagen weitgehend vom Tisch bekommen. Damit der Vergleichsplan aber überhaupt greift, muss ein Großteil der Kläger zustimmen, im Grunde fast alle, wie Unternehmenschef Bill Anderson im Februar bei der Vorstellung des Plans betont hatte. Eine Nicht-Zustimmung ist ein sogenannter Opt-out.

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    Dass nach der jüngsten Entscheidung des obersten US-Gerichts in einem wegweisenden Glyphosat-Fall Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs eingegangen sind, überrascht wenig. Denn: der Supreme Court hatte zu Gunsten von Bayer entschieden, was vielen Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken durch den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup die Grundlage entziehen könnte.

    So hatte der US Supreme Court geurteilt, dass Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden kann. Die Richter beriefen sich dabei darauf, dass in den USA von der Regierung einheitliche Markierungen von der Umweltbehörde EPA vorgeschrieben seien - damit könne es keine abweichenden Anforderungen einzelner Bundesstaaten geben./mis/mne/jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 49,38 auf Tradegate (06. August 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,96 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -7,78 %/+26,30 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um ein mögliches Bayer-Re-Rating: Mehrere Anleger sehen im laufenden Jahr 30–50 % Kurspotenzial, teils werden bis Jahresende 60–65 Euro erwartet. Oberhalb von 50 Euro wird jedoch mit Gewinnmitnahmen gerechnet. Die verschobene Anhörung zum Glyphosat-Vergleich am 14. September und mögliche Opt-out-Rücknahmen gelten überwiegend als kursstützend. Das operative Geschäft wird positiv bewertet, während Milvexian als Unsicherheitsfaktor gilt; eine Aktienanleihe erscheint weniger attraktiv als ein Direktinvestment.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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