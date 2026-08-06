ROUNDUP
Termin für US-Vergleichsanhörung Bayer/Glyphosat auf 14.09. verschoben
- Glyphosat-Anhörung in den USA auf 14. September verlegt
- Bayer erhält mehr Zeit für die Prüfung von Opt-outs
- Vergleich umfasst bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Termin für eine wichtige gerichtliche Anhörung zur Beilegung von Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten zwischen Bayer und verschiedenen Klägern in den USA ist auf den 14. September verschoben worden. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor hatten die Leverkusener und die Anwälte der Klägerseite beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die Anhörung zur finalen Genehmigung des Sammelvergleichs auf den 10. September oder einen späteren Termin zu verlegen. Durch die Verschiebung hätten die Parteien und der Verwalter des Programms mehr Zeit, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court eingegangen sind, wie es zur Begründung hieß. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt-outs könne so vorab geklärt werden.
Im Rahmen dieses Vergleichs - sollte er genehmigt werden - wird Bayer bis zu 21 Jahre lang abnehmende, gedeckelte jährliche Zahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar leisten. Mit dem Schritt will Bayer das Thema Glyphosat-Klagen weitgehend vom Tisch bekommen. Damit der Vergleichsplan aber überhaupt greift, muss ein Großteil der Kläger zustimmen, im Grunde fast alle, wie Unternehmenschef Bill Anderson im Februar bei der Vorstellung des Plans betont hatte. Eine Nicht-Zustimmung ist ein sogenannter Opt-out.
Dass nach der jüngsten Entscheidung des obersten US-Gerichts in einem wegweisenden Glyphosat-Fall Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs eingegangen sind, überrascht wenig. Denn: der Supreme Court hatte zu Gunsten von Bayer entschieden, was vielen Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken durch den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup die Grundlage entziehen könnte.
So hatte der US Supreme Court geurteilt, dass Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden kann. Die Richter beriefen sich dabei darauf, dass in den USA von der Regierung einheitliche Markierungen von der Umweltbehörde EPA vorgeschrieben seien - damit könne es keine abweichenden Anforderungen einzelner Bundesstaaten geben./mis/mne/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 49,38 auf Tradegate (06. August 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,96 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -7,78 %/+26,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
https://www.tradegatebsx.com/finanz-nachrichten-detail.php?i…
06.08.2026 / 20:24 Uhr
DOW JONES--Bayer hat nun den genauen Termin für die verschobene gerichtliche Anhörung zur endgültigen Genehmigung des milliardenschweren Sammelvergleichs im Rechtsstreit um die mutmaßlich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Roundup genannt. Das neue Datum für die Anhörung ist der 14. September 2026, wie Bayer am Donnerstagabend mitteilte. Die Verschiebung war bekannt, allerdings das konkrete Datum noch nicht. Zuvor hieß es, die Anhörung werde auf den 10. September oder auf einen späteren Termin verlegt.
Die US-Tochter Monsanto und die Anwälte der Klägerseite hatten vorher beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die bislang für den 19. August geplante gerichtliche Anhörung zu verlegen. "Die Entscheidung des Gerichts ist positiv, weil dadurch die Parteien und der Verwalter des Programms rund drei Wochen mehr Zeit haben, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt?outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court beim Verwalter eingegangen sind. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt?outs kann so im Vorfeld geklärt werden", erklärte Bayer.
Im Februar hatte sich Bayer mit den großen Klägerkanzleien auf einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar geeinigt, der von dem Gericht in St. Louis auch bereits vorläufig gebilligt wurde. Nun steht die endgültige Genehmigung noch aus, damit der Vergleich auch umgesetzt werden kann. Die Frist für einen Opt-out aus dieser Vereinbarung ist unterdessen abgelaufen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 14:23 ET (18:23 GMT)
Mehrere Häuser passen aktuell ihre Kursziele nach oben an.