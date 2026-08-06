Walt Disney Aktie steigt - 06.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Walt Disney Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,81 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Walt Disney Aktie. Nach einem Plus von +2,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 90,41€, mit einem Plus von +2,81 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Walt Disney ist ein globaler Unterhaltungs- und Medienkonzern mit Fokus auf Content, Experiences und Streaming. Hauptprodukte: Filme/Serien (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars), TV-Sender, Disney+, Freizeitparks, Merchandising. Starke Markenmacht und IP-Portfolio, weltweit führend bei Familienunterhaltung. Wichtige Konkurrenten: Netflix, Warner Bros. Discovery, Comcast/NBCU, Paramount. USP: ikonische Marken, vertikale Verwertungskette, Themenparks als Erlebnisanker.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Walt Disney Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,41 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,26 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Walt Disney einen Rückgang von -9,08 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,86 % geändert.

Walt Disney Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,62 % 1 Monat +4,26 % 3 Monate +2,41 % 1 Jahr -13,78 %

Informationen zur Walt Disney Aktie

Stand: 06.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,60 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zwischen Tech-Rally und Kursdämpfern: Während deutsche Indizes seitwärts tendieren, sorgt vor allem der Technologiesektor für Bewegung – in Frankfurt wie an der Wall Street.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Walt Disney

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Netflix notiert im Minus, mit -0,53 %. Comcast (A) notiert im Plus, mit +2,15 %.

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Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.