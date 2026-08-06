Daimler Truck will in USA neues Werk bauen
- Daimler Truck plant neues US-Werk für Lkw
- Baubeginn ist Ende 2026, Produktionsstart 2029
- Tausende Arbeitsplätze geplant, Standort noch offen
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will mit einem neuen Werk in den USA Spezial- und Fernverkehrs-Lkw bauen. Der Produktionsstart ist für 2029 geplant, der Bau selbst soll Ende 2026 beginnen, wie der Dax -Konzern am Donnerstagabend in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Mögliche Standorte werden derzeit noch geprüft, das Werk solle Tausende von Arbeitsplätzen schaffen. Konkrete Investitionssummen sowie Angaben zur Produktionskapazität machte der Konzern zunächst nicht.
Vor gut zwei Wochen hatte der Konzern wegen wieder besser laufender Geschäfte und der Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen die Jahresprognose für den wichtigen und lukrativen Konzernteil erhöht. Vergangenes Jahr hatten die Zollkapriolen von US-Präsident Donald Trump die Branche schwer belastet, weil Spediteure in der Unsicherheit kaum noch Lkw bestellten. Mittlerweile fasst der Markt wieder mit anziehenden Bestellungen Fuß.
Am Freitag legt das Unternehmen Details zu den Zahlen des zweiten Quartals vor. Wie es im Tagesgeschäft lief, hatte das Management bereits mit der Prognoseerhöhung mitgeteilt./men/rwi/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 26.185 auf Ariva Indikation (06. August 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -8,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 38,27 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -20,16 %/+16,53 % bedeutet.
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Großaufträge im Visier: Soldaten sollen mehr Mercedes fahren
https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.
Ich staune das die Aktie mit den schlechten Zahlen und den Ölschock im Rücken