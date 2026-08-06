Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Microsoft
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 2
Performance 1M: +23,29 %
Performance 1M: +23,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Microsoft-Aktie nach den Zahlen. Diskutiert werden eine mögliche Konsolidierung und der Widerstand bei 460 US-Dollar: Ein nachhaltiger Ausbruch könnte Kurse von 550 bis 600 US-Dollar ermöglichen. Einige erwarten kurzfristig 400 Euro oder einen Anstieg durch Short-Covering. Zudem wird die Senkung der Investitionen als Signal für eine langfristig positive Entwicklung, aber als Belastung für Ausrüster bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.
Boeing
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 3
Performance 1M: +4,87 %
Performance 1M: +4,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Boeing (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke jüngste Kursentwicklung der Boeing-Aktie, bei der Anleger teils Gewinne mitnehmen, aber investiert bleiben. Hebelpositionen zeigen hohe Schwankungen und beträchtliches Knock-out-Risiko. Charttechnisch wird eine mögliche Bewegung aus Korrektur- und Konsolidierungsdreiecken diskutiert. Fundamental stehen die langjährigen Qualitäts- und Managementprobleme den Hoffnungen auf eine Verbesserung unter dem aktuellen Management gegenüber.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Boeing eingestellt.
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 4
Performance 1M: +2,62 %
Performance 1M: +2,62 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 5
Performance 1M: -3,45 %
Performance 1M: -3,45 %
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