Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Microsoft-Aktie nach den Zahlen. Diskutiert werden eine mögliche Konsolidierung und der Widerstand bei 460 US-Dollar: Ein nachhaltiger Ausbruch könnte Kurse von 550 bis 600 US-Dollar ermöglichen. Einige erwarten kurzfristig 400 Euro oder einen Anstieg durch Short-Covering. Zudem wird die Senkung der Investitionen als Signal für eine langfristig positive Entwicklung, aber als Belastung für Ausrüster bewertet.