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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Walt Disney
    ISIN: US2546871060
    WKN: 855686
    Die Walt Disney Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 2
    Performance 1M: +23,29 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Microsoft-Aktie nach den Zahlen. Diskutiert werden eine mögliche Konsolidierung und der Widerstand bei 460 US-Dollar: Ein nachhaltiger Ausbruch könnte Kurse von 550 bis 600 US-Dollar ermöglichen. Einige erwarten kurzfristig 400 Euro oder einen Anstieg durch Short-Covering. Zudem wird die Senkung der Investitionen als Signal für eine langfristig positive Entwicklung, aber als Belastung für Ausrüster bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    Boeing
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,87 %
    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Boeing (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke jüngste Kursentwicklung der Boeing-Aktie, bei der Anleger teils Gewinne mitnehmen, aber investiert bleiben. Hebelpositionen zeigen hohe Schwankungen und beträchtliches Knock-out-Risiko. Charttechnisch wird eine mögliche Bewegung aus Korrektur- und Konsolidierungsdreiecken diskutiert. Fundamental stehen die langjährigen Qualitäts- und Managementprobleme den Hoffnungen auf eine Verbesserung unter dem aktuellen Management gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Boeing eingestellt.

    Goldman Sachs Group
    Tagesperformance: -2,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,62 %
    Chart Goldman Sachs Group
    ISIN: US38141G1040
    WKN: 920332
    Die Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,48 %.

    Unitedhealth Group
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,45 %
    Chart Unitedhealth Group
    ISIN: US91324P1021
    WKN: 869561
    Die Unitedhealth Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im Dow Jones.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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