Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Volatilität der Nebius-Aktie: Nach einem starken Rücksetzer folgte eine Erholung, wobei Kursziele um 200 Euro und das frühere Hoch von knapp 299 US-Dollar genannt werden. Als mögliche Belastung gilt der Ausverkauf eines stark gehebelten KI-Hedgefonds mit Nebius-Position. Die Short-Quote von 27,71 % könnte den Kurs zusätzlich bewegen. Anleger warten auf Zahlen, diskutieren Gewinnmitnahmen und sehen langfristige KI- sowie Indien-Chancen.