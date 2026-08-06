Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -10,56 %
Performance 1M: -4,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,69 %
Performance 1M: -2,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,90 %
Performance 1M: -24,52 %
Tagesperformance: -5,57 %
Performance 1M: -27,77 %
Tagesperformance: +5,36 %
Performance 1M: -5,34 %
Tagesperformance: +4,60 %
Performance 1M: -16,27 %
Tagesperformance: -4,14 %
Performance 1M: +4,68 %
Tagesperformance: +3,86 %
Performance 1M: +15,12 %
Tagesperformance: -3,57 %
Performance 1M: -9,76 %
Tagesperformance: +3,53 %
Performance 1M: -2,19 %
Tagesperformance: -3,45 %
Performance 1M: -11,27 %
Tagesperformance: +3,35 %
Performance 1M: +1,42 %
Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: +10,83 %
Tagesperformance: -3,01 %
Performance 1M: +6,97 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: +5,12 %
Tagesperformance: +2,88 %
Performance 1M: -26,66 %
Tagesperformance: +2,75 %
Performance 1M: +23,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,72 %
Performance 1M: -3,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: -37,76 %
Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: -27,29 %
Tagesperformance: +2,28 %
Performance 1M: -12,75 %
Tagesperformance: +2,20 %
Performance 1M: -33,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,17 %
Performance 1M: +2,60 %
Tagesperformance: +2,04 %
Performance 1M: -1,80 %