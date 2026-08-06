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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,53 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -10,56 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,99 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Volatilität der Nebius-Aktie: Nach einem starken Rücksetzer folgte eine Erholung, wobei Kursziele um 200 Euro und das frühere Hoch von knapp 299 US-Dollar genannt werden. Als mögliche Belastung gilt der Ausverkauf eines stark gehebelten KI-Hedgefonds mit Nebius-Position. Die Short-Quote von 27,71 % könnte den Kurs zusätzlich bewegen. Anleger warten auf Zahlen, diskutieren Gewinnmitnahmen und sehen langfristige KI- sowie Indien-Chancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -7,69 %
    Platz 3
    Performance 1M: -2,31 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den nach den Quartalszahlen zunächst rund 10 % gefallenen Axon-Kurs. Diskutiert werden das starke Q2 mit 35 % Umsatzwachstum, angehobener Jahresprognose von 32–34 % und hohen Software-/KI-Wachstumsraten. Chancen sieht man bei stabileren Margen und anziehendem Cashflow. Zugleich gilt die Bewertung mit einem erwarteten KGV von über 150 als ambitioniert; hohe Erwartungen bergen bei Margendruck oder enttäuschender Prognose Rückschlagrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +6,90 %
    Platz 4
    Performance 1M: -24,52 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,90 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -5,57 %
    Platz 5
    Performance 1M: -27,77 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,57 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +5,36 %
    Platz 6
    Performance 1M: -5,34 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,36 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +4,60 %
    Platz 7
    Performance 1M: -16,27 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,60 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -4,14 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,68 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,14 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 9
    Performance 1M: +15,12 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,76 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +3,53 %
    Platz 11
    Performance 1M: -2,19 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,53 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -3,45 %
    Platz 12
    Performance 1M: -11,27 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,45 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +3,35 %
    Platz 13
    Performance 1M: +1,42 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,35 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 14
    Performance 1M: +10,83 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 15
    Performance 1M: +6,97 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,12 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +2,88 %
    Platz 17
    Performance 1M: -26,66 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,88 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 18
    Performance 1M: +23,29 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Microsoft-Aktie nach den Zahlen. Diskutiert werden eine mögliche Konsolidierung und der Widerstand bei 460 US-Dollar: Ein nachhaltiger Ausbruch könnte Kurse von 550 bis 600 US-Dollar ermöglichen. Einige erwarten kurzfristig 400 Euro oder einen Anstieg durch Short-Covering. Zudem wird die Senkung der Investitionen als Signal für eine langfristig positive Entwicklung, aber als Belastung für Ausrüster bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 19
    Performance 1M: -3,01 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen besser als erwarteten Quartalszahlen und einem fallenden Aktienkurs. Umsatz und bereinigtes EPS übertrafen die Schätzungen, der Ausblick wurde leicht angehoben und die Dividende bestätigt. Belastend wirken jedoch rückläufige organische Umsätze, schwächerer Volumen-Mix, erwartete Gewinnrückgänge und hohe Abschreibungen. Diskutiert werden zudem die Turnaround-Chancen, die Bewertung und die Nachhaltigkeit der Dividende.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 20
    Performance 1M: -37,76 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 21
    Performance 1M: -27,29 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 22
    Performance 1M: -12,75 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 23
    Performance 1M: -33,19 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zweifel an der hohen SpaceX-Bewertung und die erwarteten Verkäufe nach Ende der Haltefrist. Diskutiert werden der Kursrückgang von 235 auf 107 US-Dollar seit dem IPO, ein bislang ausgebliebener starker Abverkauf sowie volatile Gegenbewegungen. ARK Invests Nachkauf von rund 181.830 Aktien wird als Vertrauenssignal gewertet; zugleich gelten weitere Fonds als mögliche Käufer. Starshield könnte ein fundamentaler Kurstreiber sein.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -2,17 %
    Platz 24
    Performance 1M: +2,60 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,17 %.

    Warner Bros. Discovery (A)
    Tagesperformance: +2,04 %
    Platz 25
    Performance 1M: -1,80 %
    Chart Warner Bros. Discovery (A)
    ISIN: US9344231041
    WKN: A3DJQZ
    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,04 %.

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