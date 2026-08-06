Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.08.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
EPAM Systems
Tagesperformance: -14,63 %
Tagesperformance: -14,63 %
Platz 2
Performance 1M: +22,87 %
Performance 1M: +22,87 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: -8,43 %
Tagesperformance: -8,43 %
Platz 3
Performance 1M: +12,81 %
Performance 1M: +12,81 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -8,15 %
Tagesperformance: -8,15 %
Platz 4
Performance 1M: -15,37 %
Performance 1M: -15,37 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -8,02 %
Tagesperformance: -8,02 %
Platz 5
Performance 1M: -2,31 %
Performance 1M: -2,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den nach den Quartalszahlen zunächst rund 10 % gefallenen Axon-Kurs. Diskutiert werden das starke Q2 mit 35 % Umsatzwachstum, angehobener Jahresprognose von 32–34 % und hohen Software-/KI-Wachstumsraten. Chancen sieht man bei stabileren Margen und anziehendem Cashflow. Zugleich gilt die Bewertung mit einem erwarteten KGV von über 150 als ambitioniert; hohe Erwartungen bergen bei Margendruck oder enttäuschender Prognose Rückschlagrisiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.
Parker-Hannifin
Tagesperformance: +7,04 %
Tagesperformance: +7,04 %
Platz 6
Performance 1M: +12,74 %
Performance 1M: +12,74 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +6,47 %
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 7
Performance 1M: -3,58 %
Performance 1M: -3,58 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: +6,28 %
Tagesperformance: +6,28 %
Platz 8
Performance 1M: +22,90 %
Performance 1M: +22,90 %
News Registered (A)
Tagesperformance: +6,25 %
Tagesperformance: +6,25 %
Platz 9
Performance 1M: +14,59 %
Performance 1M: +14,59 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -6,11 %
Tagesperformance: -6,11 %
Platz 10
Performance 1M: -2,66 %
Performance 1M: -2,66 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -5,95 %
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 11
Performance 1M: +7,47 %
Performance 1M: +7,47 %
PTC
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 12
Performance 1M: +15,91 %
Performance 1M: +15,91 %
News Registered (B)
Tagesperformance: +5,78 %
Tagesperformance: +5,78 %
Platz 13
Performance 1M: +15,97 %
Performance 1M: +15,97 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -5,61 %
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 14
Performance 1M: -20,75 %
Performance 1M: -20,75 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: +5,53 %
Tagesperformance: +5,53 %
Platz 15
Performance 1M: +7,61 %
Performance 1M: +7,61 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,36 %
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 16
Performance 1M: -5,34 %
Performance 1M: -5,34 %
Albemarle
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 17
Performance 1M: -12,43 %
Performance 1M: -12,43 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +5,28 %
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 18
Performance 1M: +8,40 %
Performance 1M: +8,40 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: +5,10 %
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 19
Performance 1M: +2,34 %
Performance 1M: +2,34 %
Viatris
Tagesperformance: -5,10 %
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 20
Performance 1M: +10,33 %
Performance 1M: +10,33 %
Zoetis Registered (A)
Tagesperformance: +4,91 %
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 21
Performance 1M: -6,14 %
Performance 1M: -6,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zoetis Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zoetis’ Bodenbildung nach dem Kursrückgang. Trotz eines starken Q2 mit leicht höherem Umsatz und EPS belasten die schwache US-Heimtiernachfrage, Wettbewerbsdruck und die gesenkte Jahresprognose. Positiv gesehen werden das Wachstum im Nutztiergeschäft, die internationale Entwicklung und die Pipeline. Diskutiert werden eine faire Bewertung, eine anhaltende Seitwärtsbewegung oder der Ausbruch Richtung 100 Dollar sowie mögliche Nachkäufe und die Wochenkerze.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zoetis Registered (A) eingestellt.
SLB
Tagesperformance: +4,85 %
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 22
Performance 1M: +8,71 %
Performance 1M: +8,71 %
APA Corporation
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 23
Performance 1M: +7,07 %
Performance 1M: +7,07 %
Centene
Tagesperformance: -4,70 %
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 24
Performance 1M: -1,70 %
Performance 1M: -1,70 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 25
Performance 1M: +9,12 %
Performance 1M: +9,12 %
Expedia Group
Tagesperformance: -4,65 %
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 26
Performance 1M: +21,64 %
Performance 1M: +21,64 %
Best Buy
Tagesperformance: -4,59 %
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 27
Performance 1M: +7,81 %
Performance 1M: +7,81 %
DaVita
Tagesperformance: -4,53 %
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 28
Performance 1M: -24,72 %
Performance 1M: -24,72 %
Coherent
Tagesperformance: +4,45 %
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 29
Performance 1M: -4,85 %
Performance 1M: -4,85 %
McKesson
Tagesperformance: -4,37 %
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 30
Performance 1M: +10,49 %
Performance 1M: +10,49 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 31
Performance 1M: +4,01 %
Performance 1M: +4,01 %
First Solar
Tagesperformance: +4,26 %
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 32
Performance 1M: +11,24 %
Performance 1M: +11,24 %
Fortinet
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 33
Performance 1M: +4,68 %
Performance 1M: +4,68 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 34
Performance 1M: -9,35 %
Performance 1M: -9,35 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 35
Performance 1M: +14,74 %
Performance 1M: +14,74 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -3,98 %
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 36
Performance 1M: +6,58 %
Performance 1M: +6,58 %
Crown Castle
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 37
Performance 1M: -5,20 %
Performance 1M: -5,20 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -3,95 %
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 38
Performance 1M: -3,75 %
Performance 1M: -3,75 %
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: -3,93 %
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 39
Performance 1M: +5,80 %
Performance 1M: +5,80 %
Insulet
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 40
Performance 1M: -20,88 %
Performance 1M: -20,88 %
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