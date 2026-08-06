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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    8.076,62€
    Basispreis
    2,93
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    × 12,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.961,65€
    Basispreis
    6,89
    Ask
    × 12,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,49 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: -14,63 %
    Platz 2
    Performance 1M: +22,87 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,63 %.

    SOLVENTUM
    Tagesperformance: -8,43 %
    Platz 3
    Performance 1M: +12,81 %
    Chart SOLVENTUM
    ISIN: US83444M1018
    WKN: A407ZE
    Die SOLVENTUM Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,43 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: -8,15 %
    Platz 4
    Performance 1M: -15,37 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,15 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -8,02 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,31 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den nach den Quartalszahlen zunächst rund 10 % gefallenen Axon-Kurs. Diskutiert werden das starke Q2 mit 35 % Umsatzwachstum, angehobener Jahresprognose von 32–34 % und hohen Software-/KI-Wachstumsraten. Chancen sieht man bei stabileren Margen und anziehendem Cashflow. Zugleich gilt die Bewertung mit einem erwarteten KGV von über 150 als ambitioniert; hohe Erwartungen bergen bei Margendruck oder enttäuschender Prognose Rückschlagrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.

    Parker-Hannifin
    Tagesperformance: +7,04 %
    Platz 6
    Performance 1M: +12,74 %
    Chart Parker-Hannifin
    ISIN: US7010941042
    WKN: 855950
    Die Parker-Hannifin Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,04 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +6,47 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,58 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,47 %.

    Leidos Holdings
    Tagesperformance: +6,28 %
    Platz 8
    Performance 1M: +22,90 %
    Chart Leidos Holdings
    ISIN: US5253271028
    WKN: A1W5CT
    Die Leidos Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,28 %.

    News Registered (A)
    Tagesperformance: +6,25 %
    Platz 9
    Performance 1M: +14,59 %
    Chart News Registered (A)
    ISIN: US65249B1098
    WKN: A1W03Z
    Die News Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,25 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: -6,11 %
    Platz 10
    Performance 1M: -2,66 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,11 %.

    Iron Mountain
    Tagesperformance: -5,95 %
    Platz 11
    Performance 1M: +7,47 %
    Chart Iron Mountain
    ISIN: US46284V1017
    WKN: A14MS9
    Die Iron Mountain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,95 %.

    PTC
    Tagesperformance: +5,81 %
    Platz 12
    Performance 1M: +15,91 %
    Chart PTC
    ISIN: US69370C1009
    WKN: A1H9GN
    Die PTC Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,81 %.

    News Registered (B)
    Tagesperformance: +5,78 %
    Platz 13
    Performance 1M: +15,97 %
    Chart News Registered (B)
    ISIN: US65249B2088
    WKN: A1W048
    Die News Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,78 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: -5,61 %
    Platz 14
    Performance 1M: -20,75 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,61 %.

    Fox Registered (B)
    Tagesperformance: +5,53 %
    Platz 15
    Performance 1M: +7,61 %
    Chart Fox Registered (B)
    ISIN: US35137L2043
    WKN: A2PF3T
    Die Fox Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,53 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +5,36 %
    Platz 16
    Performance 1M: -5,34 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,36 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: +5,31 %
    Platz 17
    Performance 1M: -12,43 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,31 %.

    Fox Registered (A)
    Tagesperformance: +5,28 %
    Platz 18
    Performance 1M: +8,40 %
    Chart Fox Registered (A)
    ISIN: US35137L1052
    WKN: A2PF3K
    Die Fox Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,28 %.

    Ralph Lauren Registered (A)
    Tagesperformance: +5,10 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,34 %
    Chart Ralph Lauren Registered (A)
    ISIN: US7512121010
    WKN: A1JD3A
    Die Ralph Lauren Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,10 %.

    Viatris
    Tagesperformance: -5,10 %
    Platz 20
    Performance 1M: +10,33 %
    Chart Viatris
    ISIN: US92556V1061
    WKN: A2QAME
    Die Viatris Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,10 %.

    Zoetis Registered (A)
    Tagesperformance: +4,91 %
    Platz 21
    Performance 1M: -6,14 %
    Chart Zoetis Registered (A)
    ISIN: US98978V1035
    WKN: A1KBYX
    Die Zoetis Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zoetis Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zoetis’ Bodenbildung nach dem Kursrückgang. Trotz eines starken Q2 mit leicht höherem Umsatz und EPS belasten die schwache US-Heimtiernachfrage, Wettbewerbsdruck und die gesenkte Jahresprognose. Positiv gesehen werden das Wachstum im Nutztiergeschäft, die internationale Entwicklung und die Pipeline. Diskutiert werden eine faire Bewertung, eine anhaltende Seitwärtsbewegung oder der Ausbruch Richtung 100 Dollar sowie mögliche Nachkäufe und die Wochenkerze.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zoetis Registered (A) eingestellt.

    SLB
    Tagesperformance: +4,85 %
    Platz 22
    Performance 1M: +8,71 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,85 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 23
    Performance 1M: +7,07 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    Centene
    Tagesperformance: -4,70 %
    Platz 24
    Performance 1M: -1,70 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,70 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 25
    Performance 1M: +9,12 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -4,65 %
    Platz 26
    Performance 1M: +21,64 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,65 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: -4,59 %
    Platz 27
    Performance 1M: +7,81 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,59 %.

    DaVita
    Tagesperformance: -4,53 %
    Platz 28
    Performance 1M: -24,72 %
    Chart DaVita
    ISIN: US23918K1088
    WKN: 897914
    Die DaVita Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,53 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +4,45 %
    Platz 29
    Performance 1M: -4,85 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,45 %.

    McKesson
    Tagesperformance: -4,37 %
    Platz 30
    Performance 1M: +10,49 %
    Chart McKesson
    ISIN: US58155Q1031
    WKN: 893953
    Die McKesson Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,37 %.

    International Flavors & Fragrances
    Tagesperformance: -4,34 %
    Platz 31
    Performance 1M: +4,01 %
    Chart International Flavors & Fragrances
    ISIN: US4595061015
    WKN: 853881
    Die International Flavors & Fragrances Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,34 %.

    First Solar
    Tagesperformance: +4,26 %
    Platz 32
    Performance 1M: +11,24 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,26 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -4,26 %
    Platz 33
    Performance 1M: +4,68 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,26 %.

    Uber Technologies
    Tagesperformance: +4,15 %
    Platz 34
    Performance 1M: -9,35 %
    Chart Uber Technologies
    ISIN: US90353T1007
    WKN: A2PHHG
    Die Uber Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,15 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -4,04 %
    Platz 35
    Performance 1M: +14,74 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,04 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -3,98 %
    Platz 36
    Performance 1M: +6,58 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,98 %.

    Crown Castle
    Tagesperformance: +3,98 %
    Platz 37
    Performance 1M: -5,20 %
    Chart Crown Castle
    ISIN: US22822V1017
    WKN: A12GN3
    Die Crown Castle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,98 %.

    United Parcel Service Registered (B)
    Tagesperformance: -3,95 %
    Platz 38
    Performance 1M: -3,75 %
    Chart United Parcel Service Registered (B)
    ISIN: US9113121068
    WKN: 929198
    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,95 %.

    Host Hotels & Resorts
    Tagesperformance: -3,93 %
    Platz 39
    Performance 1M: +5,80 %
    Chart Host Hotels & Resorts
    ISIN: US44107P1049
    WKN: 918239
    Die Host Hotels & Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,93 %.

    Insulet
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 40
    Performance 1M: -20,88 %
    Chart Insulet
    ISIN: US45784P1012
    WKN: A0MQX8
    Die Insulet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

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    Autor
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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