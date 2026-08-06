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    Besonders beachtet!

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    Boeing Aktie heute im Minus (201,43€) - 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die Boeing Aktie, bisher, um -3,04 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Boeing Aktie.

    Besonders beachtet! - Boeing Aktie heute im Minus (201,43€) - 06.08.2026
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

    Boeing aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.08.2026

    Die Boeing Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,04 % auf 201,43. Damit verliert die Aktie -6,33  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,68 %, geht es heute bei der Boeing Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Boeing in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,40 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um +11,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,87 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +12,17 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,94 % geändert.

    Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,52 %
    1 Monat +4,87 %
    3 Monate +8,40 %
    1 Jahr +6,84 %
    Stand: 06.08.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 788 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,80 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 06.08.2026 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 06.08. - Dow Jones schwach -0,83 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Tech-Aktien trotzen Börsenflaute: Telekom glänzt, Wall Street schwächelt


    Zwischen Tech-Rally und Kursdämpfern: Während deutsche Indizes seitwärts tendieren, sorgt vor allem der Technologiesektor für Bewegung – in Frankfurt wie an der Wall Street.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,99 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +1,04 %. Northrop Grumman legt um +2,76 % zu RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,65 %.

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    Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boeing

    -0,85 %
    +4,50 %
    -1,83 %
    +2,65 %
    +4,49 %
    -4,18 %
    +2,62 %
    +70,60 %
    +1.229,21 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471
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