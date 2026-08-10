Der Uranzyklus steht noch am Anfang - und bietet Chancen

ANZEIGE / WERBUNG - Dieser Artikel wird im Namen von Premier American Uranium Inc. und IsoEnergy Ltd. verbreitet. Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beratungs- und Kommunikationsverträge. · Ersteller/Herausgeber: SRC Swiss Resource Capital AG · Autorin/Redakteurin: Ingrid Heinritzi · Redaktionsschluss: 06.08.2026, 20:45 Uhr Zürich/Berlin · Erstveröffentlichung: 10.08.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Bank of America bleibt beim Uranmarkt konstruktiv. Nach einem Bericht von Investing.com vom 9. Juli 2026 sieht die Bank trotz gesenkter Prognosen für zahlreiche Edel- und Basismetalle besonders hohes Aufwärtspotenzial bei Uran. Der damalige Spotpreis lag dem Bericht zufolge rund 23 Prozent unter der durchschnittlichen BofA-Prognose für 2026. Als Treiber wurden unter anderem Vertragsengpässe, diszipliniertes Angebot und mögliche zusätzliche Käufe der Energieversorger genannt. Da die zugrunde liegende Originalstudie der Bank der Redaktion nicht vorlag, wird die Aussage als Angabe aus einer Sekundärquelle wiedergegeben.

Die fundamentale Ausgangslage bleibt langfristig unterstützend. Die World Nuclear Association schätzt den globalen Uranbedarf der Reaktoren für 2025 auf rund 68.920 Tonnen Uran (tU). Im Referenzszenario könnte dieser Bedarf bis 2040 auf mehr als 150.000 tU steigen. Gleichzeitig deckte die Minenproduktion 2024 rund 90 Prozent der jährlichen Reaktoranforderungen. Die verbleibende Lücke wurde durch Lagerbestände und andere Sekundärquellen geschlossen.

Damit besteht kein automatischer kurzfristiger Versorgungsengpass. Neue Minen, Wiederanläufe und Erweiterungen benötigen jedoch häufig mehrere Jahre, erhebliche Investitionen und Genehmigungen. Steigende Reaktoranforderungen, geopolitisch fragmentierte Lieferketten und der Wunsch der Energieversorger nach größerer Versorgungssicherheit könnten deshalb zusätzliche langfristige Lieferverträge begünstigen. Für Uranaktien bleibt der Uranpreis ein wichtiger Werttreiber, zugleich müssen ausgeprägte Kursschwankungen und projektspezifische Risiken berücksichtigt werden.

IsoEnergy: Hochgradige Ressource und US-Wiederanlaufoption

IsoEnergy - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-mogotes-metal ... - ist ein diversifiziertes Uranentwicklungsunternehmen mit aktuellen und historischen Mineralressourcen in Kanada, den USA und Australien. Das Unternehmen produziert derzeit kein Uran, verfügt in Utah jedoch über genehmigte, ehemals produzierende konventionelle Uran- und Vanadiumminen und bezeichnet sich deshalb als möglicher kurzfristiger Produzent. Eine endgültige Wiederanlauf- oder Produktionsentscheidung wurde nicht getroffen.

Das Kernprojekt Larocque East im östlichen Athabasca-Becken beherbergt die Hurricane-Lagerstätte. Die aktuelle Mineralressource umfasst 48,6 Millionen Pfund U₃O₈ mit 34,5 Prozent U₃O₈ in der Kategorie „angezeigt“ (Indicated) sowie 2,7 Millionen Pfund mit 2,2 Prozent U₃O₈ in der Kategorie „abgeleitet“ (Inferred). Die Mineralisierung liegt nach Unternehmensangaben in etwa 325 Metern Tiefe und rund 40 Kilometer nordwestlich der McClean-Lake-Mühle. IsoEnergy setzte im Juli 2026 sein auf bis zu 8.000 Meter angelegtes Sommerbohrprogramm fort, das die mögliche Erweiterung der Mineralisierung entlang des Hurricane South Trend untersucht.

Tony M in Utah bietet eine zweite und anders gelagerte Entwicklungsoption. Bis April 2026 hatte IsoEnergy im Rahmen eines Großprobenprogramms rund 2.100 US-Tonnen beziehungsweise etwa 1.900 metrische Tonnen mineralisiertes Material gefördert. Die gewonnenen Betriebs-, Kosten- und Aufbereitungsdaten sollen in eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie gemäß NI 43-101 einfließen. Das Unternehmen prüft zudem Sortier- und Aufbereitungstechnologien, die bei früheren Kleintests einen großen Teil des Urans in einer deutlich geringeren Materialmasse konzentrierten. Ob sich diese Ergebnisse im größeren Maßstab und wirtschaftlich reproduzieren lassen, muss noch nachgewiesen werden.

Premier American Uranium: Zwei Arbeitsprogramme in den USA

Premier American Uranium - https://www.rohstoff-tv.com/play/explorations-neuigkeiten-bei-banyan-g ... - konzentriert sich auf Uranprojekte in den USA. Das Portfolio erstreckt sich über fünf Bundesstaaten und umfasst Projekte in New Mexico, Wyoming, Colorado, Utah und Arizona. Eine im Februar 2026 abgeschlossene Bought-Deal-Privatplatzierung brachte dem Unternehmen brutto rund 15 Millionen CAD und stärkte die Finanzierung der laufenden Arbeitsprogramme.

Bei Cebolleta in New Mexico schloss das Unternehmen im Juli 2026 ein 6.030 Fuß umfassendes PQ-Kernbohrprogramm ab und lieferte 77 Kernproben an Hazen Research. Das geplante metallurgische Testprogramm soll unter anderem Annahmen zur Urangewinnung im Haufenlaugungsverfahren und mögliche Verbesserungen für künftige technische und wirtschaftliche Studien untersuchen. Nach Unternehmensangaben sollen die Ergebnisse in eine für 2027 angestrebte aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie einfließen. Die PEA von 2025 ist vorläufig, enthält „Inferred“-Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden.

Beim Kaycee-Projekt in Wyoming waren bis zum 17. Juni 2026 insgesamt 19 Bohrungen über 17.100 Fuß abgeschlossen. Sieben Bohrungen trafen nach Gammasondenmessungen auf Uranmineralisierung mit mindestens 0,02 Prozent eU₃O₈. Dabei handelt es sich um radiometrisch abgeleitete Äquivalentgehalte und nicht um direkte chemische Urananalysen; eine Korrektur für ein mögliches radiometrisches Ungleichgewicht wurde nicht vorgenommen. Das Unternehmen plante für die Saison 2026 insgesamt bis zu 100.000 Fuß Bohrungen, um mehrere Zielgebiete systematisch zu testen.

Fazit: Zwei unterschiedliche Potenziale auf denselben Markt

Die Uranstory verbindet steigenden langfristigen Reaktorbedarf mit einem Primärangebot, das sich nur langsam anpassen kann. Daraus können sich Chancen ergeben, der Zyklus bleibt jedoch volatil und kapitalintensiv. IsoEnergy kombiniert eine außergewöhnlich hochgradige kanadische Ressource mit der möglichen Wiederinbetriebnahme ehemals produzierender US-Minen. Premier American Uranium bietet einen stärker explorations- und entwicklungsorientierten Zugang zum Ausbau einer heimischen US-Uranversorgung. Bei beiden Unternehmen hängen mögliche Fortschritte von technischen Ergebnissen, Genehmigungen, Finanzierung, Umsetzung und einem tragfähigen Uranpreis ab.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uraniu ... -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03 ....

Viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Wissenschaftliche und technische Grundlage sowie Qualified Persons

Die Angaben zu Larocque East/Hurricane beruhen insbesondere auf den IsoEnergy-Mitteilungen vom 12. Mai, 11. Juni und 8. Juli 2026. Deren wissenschaftliche und technische Inhalte wurden von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President Exploration von IsoEnergy und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Die Angaben zur Tony-M-Großprobe beruhen auf den Mitteilungen vom 7. Januar und 23. April 2026. Der technische Inhalt der Mitteilung vom 23. April 2026 wurde ebenfalls von Dr. Dan Brisbin geprüft und genehmigt, während die Mitteilung vom 7. Januar 2026 Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, als Qualified Person nennt. Die Cebolleta-Angaben beruhen auf der Mitteilung von Premier American Uranium vom 13. Juli 2026. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Bohrprogramm 2026 wurden von Mike Thompson, C.P.G., Berater des Unternehmens und Project Manager für Cebolleta, geprüft und genehmigt. Die Angaben zur PEA 2025 und zur Mineralressourcenschätzung wurden von Mark B. Mathisen, C.P.G., von SLR International Corporation geprüft und genehmigt. Weitere technische Angaben zum Arbeitsprogramm 2026 und zum metallurgischen Untersuchungsprogramm wurden von Terry McNulty, P.E., Berater des Unternehmens und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Die Kaycee-Angaben beruhen auf der Mitteilung vom 17. Juni 2026, die von J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration und Qualified Person, geprüft und genehmigt wurde. Diese QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen und nicht auf diesen deutschsprachigen Beitrag. Die SRC Swiss Resource Capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig überprüft.

Quellen und Datenstand

• Investing.com, „Top Metals & Mining Stocks: BofA Names CCJ, FCX, PAAS as Top Picks“, 09.07.2026

• World Nuclear Association, „World Nuclear Fuel Report 2025: Investment in nuclear fuel cycle needed as demand for nuclear power grows“, 05.09.2025

• World Nuclear Association, „World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements“, Stand 27.07.2026

• IsoEnergy, „IsoEnergy Confirms High Grade Uranium Mineralization on the Hurricane South Trend, with up to 4.21% U₃O₈ over 3.5 m, including up to 11.6% U₃O₈ over 1.0 m“, 12.05.2026

• IsoEnergy, „IsoEnergy Commences 8,000 Metre Summer Drill Program at the Larocque East Project, Athabasca Basin“, 11.06.2026

• IsoEnergy, „IsoEnergy Resumes Summer Drilling at Hurricane South Trend with Strong Initial Results“, 08.07.2026

• IsoEnergy, „IsoEnergy Continues Systematic Drill Testing at Flatiron, Targeting Growth Near Tony M Mine, Utah and Provides Bulk Sample Update“, 23.04.2026

• IsoEnergy, „IsoEnergy Initiates Bulk Sample Program at the Tony M Uranium Mine in Utah - A Key Step Toward a Potential Restart Decision“, 07.01.2026

• Premier American Uranium, „Premier American Uranium Announces Closing of Bought Deal Private Placement for Gross Proceeds of C$15 Million“, 03.02.2026

• Premier American Uranium, „Premier American Uranium Expands and Further Defines Uranium Mineralization at Kaycee Project, Wyoming with Initial 2026 Drill Results“, 17.06.2026

• Premier American Uranium, „Premier American Uranium Successfully Completes Drilling Program at Cebolleta Project, New Mexico and Delivers Samples for Advanced Metallurgical Testing“, 13.07.2026

Intro-Bild: IsoEnergy, mit Genehmigung.

Wichtige Hinweise, Interessenkonflikte und Disclaimer

Art des Beitrags und Interessenkonflikt: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbe- und Marketingmitteilung (Advertorial) und keine unabhängige Finanzanalyse. Die SRC Swiss Resource Capital AG erhält von Premier American Uranium Inc. und IsoEnergy Ltd. Vergütungen für IR-Beratungs- und Kommunikationsleistungen. Hieraus entsteht ein wesentlicher Interessenkonflikt, der die Auswahl der besprochenen Unternehmen sowie die Art ihrer Darstellung beeinflussen kann.

Transparenzhinweis zu Interessenkonflikten gemäß Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 und § 85 WpHG: Die Autorin hält keine Aktien der beiden besprochenen Emittenten. Die SRC Swiss Resource Capital AG hält ebenfalls keine Aktien der beiden besprochenen Emittenten. Kein besprochener Emittent hält mindestens 5 Prozent an der SRC Swiss Resource Capital AG. Entgeltliche Beziehung: IR-Beratungs- und Kommunikationsverträge mit beiden Emittenten. Eine planmäßige Aktualisierung dieses Beitrags ist nicht vorgesehen; gesetzliche Verpflichtungen zur Berichtigung oder Aktualisierung bleiben unberührt. Maßgeblich sind die Verhältnisse und öffentlich verfügbaren Informationen zum Redaktionsschluss am 06.08.2026, 20:45 Uhr Zürich/Berlin.

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Risiken: Wertpapiere von Uran-, Rohstoff-, Bergbau-, Explorations- und Projektentwicklungsgesellschaften sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem Uranpreis-, Rohstoffmarkt-, Währungs-, Liquiditäts-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Bau-, Betriebs-, Umwelt-, Sanierungs-, politische, regulatorische und länderspezifische Risiken. Projekte können technisch oder wirtschaftlich scheitern, Zeitpläne oder Kostenbudgets überschreiten oder zusätzliches Kapital zu für bestehende Aktionäre nachteiligen Bedingungen benötigen. Kursverluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Frühere Wertentwicklungen, historische Marktpreise und technische Studien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Zukunftsgerichtete Informationen sowie wissenschaftliche und technische Angaben: Dieser Beitrag enthält zukunftsgerichtete Informationen, Unternehmensziele sowie wissenschaftliche und technische Angaben. Diese beruhen auf Annahmen, Schätzungen und Erwartungen zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt; tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken erheblich abweichen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie ist vorläufig und kann „Inferred“-Mineralressourcen einbeziehen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse einer PEA realisiert werden. Radiometrisch abgeleitete eU₃O₈-Gehalte sind keine direkten chemischen Analysen. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen; die SRC Swiss Resource Capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig überprüft.

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