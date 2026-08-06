JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Farooq Hanif in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Experte hob das starke Wachstum beim Neugeschäft im Lebensversicherungsbereich sowie die anhaltend positive Preisentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherungssparte hervor./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:40 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 45,04EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

