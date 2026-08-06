ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für PVA Tepla auf 47 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt PVA-Tepla-Kursziel auf 47 Euro
- Jefferies belässt die PVA-Tepla-Aktie auf Buy
- Über 60 Prozent des Gewinns fallen im vierten Quartal an
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Geschäftszahlen von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Technologieunternehmen liege das Problem nicht in der Nachfrage, sondern in der Umsetzung, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Der gut gefüllte Auftragsbestand, der steigende Auftragseingang und die vollständig ausgelasteten Kapazitäten im Bereich Messtechnik sorgten zwar für zunehmende Planungssicherheit, doch mehr als 60 Prozent des operativen Gewinns für 2026 müssten noch im vierten Quartal erwirtschaftet werden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,34 % und einem Kurs von 30,00 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -11,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,41 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 656,41 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +53,03 %/+66,33 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 47 Euro
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Community Beiträge zu PVA TePla - 746100 - DE0007461006
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Ich fand den conference call super, ich brauche es für meine Einschätzung, das Management persönlich zu hören. Und hier ging mein bullshit-Warner (im Gegensatz zu anderen Firmen) nicht an, mir kamen die Leute sehr direkt, engagiert und frisch vor. Der Kurs sprang nach oben, als man sagte, dass man Ende 2026 eine 300mm-SiC-Kristallzuchtanlage auf den Markt bringen will. Runter gings dann wieder bei der Frage nach der Entwicklung des Auftragseingang für Metrologie (hockey stick getting more flat short-term, before increasing again... next quarters only slight growth).
Lass dich nicht beirren, du gehörst hier zu der kleinen Minderheit derjenigen, die Firmen fundamental analysieren und eigene Ideen entwickeln. Wenn man dabei in beide Seiten flexibel ist, und je nach Situation long oder short denken kann, umso besser. Ich packe mir auch die eine oder andere Aktie auf die Watchlist und beobachte und diskutiere sie teilweise jahrelang ohne einen Einstieg.
Und konkret zu den Werten, die Du nennst: PVA Tepla war ich in den letzten zehn Jahren immer mal wieder investiert und hatte ich bis letztes Jahr im Depot, was Du hier nachlesen kannst. TUI zB habe ich in den letzten fünf Jahren ca. ein Dutzend Mal gekauft und wieder verkauft. Finde/fände es skurril, wenn ich in der Sekunde des Verkaufs die Diskussionen einstellen würde und erst wieder posten „darf“, wenn ich ne Long- oder Short-Position habe.
Was das mit Langeweile oder Selbstdarstellung zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Wo sind denn Deine inhaltlichen Beiträge zur Aktie, Deine Einschätzung zu den Zahlen, zu der Bewertung, zu irgendwas? Außer der Info, dass Du investiert bist, kann ich mich an keine inhaltlichen Beteiligung erinnern.