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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für PVA Tepla auf 47 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt PVA-Tepla-Kursziel auf 47 Euro
    • Jefferies belässt die PVA-Tepla-Aktie auf Buy
    • Über 60 Prozent des Gewinns fallen im vierten Quartal an
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für PVA Tepla auf 47 Euro - 'Buy'
    Foto: adobe.stock.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Geschäftszahlen von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Technologieunternehmen liege das Problem nicht in der Nachfrage, sondern in der Umsetzung, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Der gut gefüllte Auftragsbestand, der steigende Auftragseingang und die vollständig ausgelasteten Kapazitäten im Bereich Messtechnik sorgten zwar für zunehmende Planungssicherheit, doch mehr als 60 Prozent des operativen Gewinns für 2026 müssten noch im vierten Quartal erwirtschaftet werden./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    PVA TePla

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    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,34 % und einem Kurs von 30,00 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -11,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 656,41 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +53,03 %/+66,33 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 47 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,00, was eine Steigerung von +56,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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